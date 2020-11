BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner prüft mögliche Hilfen wegen der angespannten Lage auf dem Schweinemarkt. Aktuell werde mit der Branche und der EU-Kommission ausgelotet, was nötig und geeignet sei, um die Märkte zu stabilisieren, einen "Schlachtstau" abzubauen und am stärksten betroffene Schweinehalter zu unterstützen, sagte die CDU-Politikerin anlässlich einer Videokonferenz mit den Ländern am Freitag. Nach Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen gebe es nach Branchenangaben derzeit einen Stau von 590 000 Tieren, die nicht geschlachtet werden können. Ein weiterer Zuwachs dürfte aber gestoppt sein, weil Schlachtkapazitäten zusehends wieder in Betrieb kommen.

Als mögliche Hilfen seien unter den EU-Staaten Beihilfen zur privaten Lagerung von Schweinefleisch im Gespräch, sagte Klöckner. Noch vor Jahresende würde dies wegen der ohnehin stärkeren Nachfrage vor Weihnachten und fehlender Schlachttage zum Jahreswechsel aber wenig Sinn ergeben. Ein günstigerer Zeitpunkt könnte Mitte Januar sein, wenn die Nachfrage erfahrungsgemäß eher schwach sei. National solle etwa geprüft werden, inwieweit Ferkelerzeuger und Schweinemäster in bestehende Corona-Hilfen des Bundes einbezogen werden könnten.