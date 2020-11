Mybiopassport startet den "COVID-19 & Immunitätsprofil" Blutentnahme-Selbsttest

Voranalytisch mit der einfachen Entnahme einiger Blutstropfen von überall, zu jeder Zeit und von jedem.

Analytisch mit der Messung einer beispiellos großen Anzahl phänotypischer Biomarker über ein einzigartiges Know-how und eine fortschrittliche Multiplexing-Plattform, die über mehrere Jahre entwickelt wurde.

Postanalytisch liefert nicht nur ein wissenschaftliches Ergebnis, sondern auch personalisierte Empfehlungen, die auf einer proprietären Technologie basieren, die in verschiedenen Bereichen wie Immunität, Ernährung, Sport und Langlebigkeit angewendet werden.

Derzeit gibt es wenig, um die Auswirkungen von Coronavirus-Infektionen zu verhindern oder zu begrenzen, außer Händewaschen, soziale Distanzierung und das Tragen von Masken.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, die als vorbeugende Maßnahmen nicht nur für die aktuelle Pandemie, sondern auch für zukünftige saisonale Ausbrüche umgesetzt werden können.

Das mybiopassport COVID-19 & Immunitätsprofil informiert Kunden darüber, ob sie zuvor durch die Entwicklung spezifischer Antikörper mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert wurden.

Noch wichtiger ist, dass dieser Bluttest auch umsetzbare Ernährungsempfehlungen liefert, die auf einer Reihe wichtiger Biomarker des Immunsystems basieren.

Über 40 Beobachtungs- und Interventionsstudien haben bereits den negativen Einfluss von Vitamin D-Mangel auf die Entwicklung von COVID-19 gezeigt. Andere neuere wissenschaftliche Berichte und Veröffentlichungen haben die Rolle der Ernährung, des optimalen Mikronährstoffstatus und eines gut funktionierenden Immunsystems als wirksam veränderbaren Faktor bei der Verringerung des Risikos von Virusinfektionen und ihrer Schwere hervorgehoben. Diese Veröffentlichungen unterstreichen die Schlüsselrolle eines guten Ernährungszustands für ein gut funktionierendes Immunsystem.

Mybiopassport ermöglicht einen Blutentnahme Selbsttest von zu Hause, um die die Gesellschaft auf Virusangriffe optimal vorzubereiten (COVID-19 & Immunitätsprofil). Dabei wird die Messung von 5 wichtigen Mikronährstoffen (Vitamin D, Zink, Magnesium, Kupfer, Selen) kombiniert, welche Voraussetzung für ein gestärktes Immunsystem sind. Darüber hinaus liefert der Blutentnahme-Selbsttest ein Immunoassay, der IgG-Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus im menschlichen Blut nachweisen kann.

Einzelpersonen können jetzt wenige Blutstropfen bei sich zu Hause sammeln und ihre Proben in einem vorfrankierten Umschlag per Post an das autorisierte Labor des Unternehmens in Genf, Schweiz, senden. Hierbei wird das Vorhandensein von Anti-SARS-COV-2-IgG-Antikörpern ermittelt, sowie das aktuelle Niveau von Schlüssel-Biomarkern. Diese Informationen helfen einem jeden, sein Immunsystem optimal zu stärken und sich gesundheitlich vor potenziellen Virusinfektionen zu schützen und vorzubereiten.

Der COVID-19 & Immunitätstest kann unter www.mybiopassport.com bestellt werden und personalisierte Ergebnisse werden jedem Einzelnen auf dem Online-Portal zur Verfügung gestellt.

Über CoreMedica Europe:

Bio Kaizen wurde von den Entwicklern vor dem Hintergrund eines biologischen Passes für Sportler für die Welt-Anti-Doping-Agentur und das Internationale Olympische Komitee in der Schweiz gegründet, um Doping gesichert nach zu weisen. Zudem wurde eine Plattform für Massenspektrometrie-Technologie entwickelt, um das Ernährungsprofil eines Patienten mit getrocknetem Blut zu identifizieren. Nach der Fusion mit BioKaizen mit CoreMedica im Jahr 2018 wurde das Angebot weltweit um personalisierte Informationen zu Ernährung und Sportleistung erweitert, mit denen Kunden Informationen erhalten, um ihre Gesundheit aktiv überwachen und positiv beeinflussen zu können.

