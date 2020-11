Anlegerverlag BioNTech: Sind das wirklich „gute“ Nachrichten? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.11.2020, 16:49 | 88 | 0 | 0 27.11.2020, 16:49 | Foto: www.anlegerverlag.de Des einen Freud ist des anderen Leid. So oder so ähnlich könnte man derzeit die Situation um BioNTech, Moderna und AstraZeneca beschreiben. Nachdem AstraZeneca am Montag tolle Ergebnisse seines Impfstoffes präsentiert hatte, gingen BioNTech-Aktien in die Knie. Heute folgt nun die Kehrtwende, was BioNTech regelrecht beflügelt. Hier können Sie eine brandaktuelle Sonderstudie zu BioNTech anfordern. Denn wie soeben bekannt wurde, haben an der klinischen Studie von AstraZeneca kaum Teilnehmer über 55 Jahren partizipiert. Außerdem liegt die Wirksamkeit des entwickelten Impfstoffes wohl nur bei 70 Prozent. Was für das Unternehmen und vor allem für die Menschheit regelrecht tragisch ist, lässt den Aktienkurs von BioNTech kräftig steigen. Die Aktie notiert aktuell über vier Prozent im Plus und kämpft sich an die Marke von 110 US-Dollar heran. Sollte hier der Durchbruch gelingen, winken sofort neue Allzeithochs ober von 112,76 US-Dollar. Dann wäre der weitere Weg nach oben charttechnisch theoretisch sogar vollkommen frei. Fazit: Schafft die BioNTech-Aktie jetzt wirklich den endgültigen Ausbruch? Oder geht es nächste Woche schon wieder runter? Was Sie als Anleger unbedingt wissen müssen, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.



