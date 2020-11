High Yield: Auf halber Wegstrecke?

Um die berühmten Worte von Jon Bon Jovi zu zitieren: „We're half way there“, wir befinden uns also auf halber Wegstrecke (so scheint es jedenfalls).

Einerseits haben Hochzinsanleihen – wenn auch mit zeitweiser Volatilität – wieder deutlich an Boden gewonnen, da die Erholung der Vermögenspreise, die im zweiten Quartal einsetzte, während eines Großteils des dritten Quartals anhielt. Unternehmen konnten sich weiter erfolgreich Kapital beschaffen, was durch ein weiteres Quartal mit hohen Emissionen belegt wurde – insbesondere auf dem US-Markt für High-Yield-Anleihen, wo die Emissionen auf ein Beinahe-Rekordniveau von 125 Milliarden US-Dollar kletterten.1 Zwar diente ein Großteil davon der Unterstützung von Refinanzierungen, dennoch gibt es Anzeichen für eine wachsende Pipeline an Fusionen und Übernahmen – das wiederum deutet darauf hin, dass Unternehmen allmählich wieder längerfristig denken. Die Ausfallerwartungen blieben entsprechend im mäßigen Bereich und lagen deutlich unter den Prognosen zum Höhepunkt der Pandemie.

Obwohl die Volatilität am Ende des dritten Quartals wieder zunahm, lieferte der Zeitraum eine positive Entwicklung: So erzielten US-Hochzinsanleihen eine Rendite von 4,68 % und US-Loans einen Ertrag von 4,13 %. Auch der europäische Markt schloss das Quartal positiv ab. Die Rendite für Loans betrug 2,69 %, gefolgt von Anleihen mit 2,49 %.2 Die Spreads haben ebenfalls Boden gutgemacht, sind jedoch im Vergleich zu den Niveaus vor Corona nach wie vor erhöht (Abbildung 1).