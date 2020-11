Ja mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und der DAX traut sich nicht nach oben auszubrechen.

Ja mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und der DAX traut sich nicht nach oben auszubrechen. Dabei wäre es so einfach gewesen, man hätte nur das machen müssen, was Bill Gates gemacht hat. Nämlich in Biontech zu investieren. Vor einem Jahr bei 10 eingestiegen und heute bei 90. Mit Milliarden von Kunden die alle auf das Produkt warten, Bombensichere Abnahme/Vermarktung durch die Regierungen und Medien, aber wollte ja damals wieder keiner glauben, dass es bei der Pandemie wie immer nur ums Geld geht. Was kriegte ich für naive Mails als ich sagte, die Krise ist gewollt. Kann jeder Anfang des Jahres nachlesen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.