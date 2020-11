Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) -- Bestnote "summa cum laude"- 14. Mal in Folge auf dem SpitzenplatzWeiterhin unangefochtener Spitzenreiter: Die Deutsche Oppenheim Family Office AGist vom Fachmagazin Elite Report und dem Handelsblatt wieder einmal mit derBestnote "summa cum laude" ausgezeichnet worden. Damit zählt dieVermögensverwaltung von Deutschlands führendem Multi Family Office bereits zum14. Mal in Folge zu den zehn besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigenRaum. Daneben haben nur neun weitere Anbieter die Maximalpunktzahl mit derBewertung "summa cum laude" erreicht. Mit 49 prämierten Vermögensverwaltern von358 untersuchten Häusern sind laut Elite Report und Handelsblatt nur rund 13Prozent empfehlenswert.Oliver Leipholz, Vorstand der Deutsche Oppenheim und Chef desPortfolio-Managements: "Auch in Zeiten der Corona-Krise darf nicht auf diepersönliche Kundenbeziehung verzichtet werden. Je enger und vertrauensbasierterdas Verhältnis zum Kunden ist, desto zielgenauer können wir beraten - gerade beider Betreuung hochvermögender Kunden. Dass wir auch in diesem Jahr erneut zurElite der Vermögensverwaltungen gekürt worden sind, bestätigt unsere Strategie."Der diesjährige Elite Report hat in Kooperation mit dem Handelsblatt bereits zum18. Mal die besten Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich, der Schweizund Liechtenstein geehrt. Die Auszeichnungen wurden am Mittwoch in Düsseldorfverliehen.Für die Bewertung der Vermögensverwaltungen hat das Analysten-Team des EliteReports ein umfangreiches Prüfverfahren entwickelt. Anhand von 40 Prüfkriterienbewerten Experten Vermögen, Research, Anlagestrategie und Rendite nach Kosten.Der Elite Report analysiert rund 800 Depots, wertet 600 Tests von 100 anonymenTestern aus und prüft Firmenbilanzen.Über die Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Officeund als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Officebetreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Das Unternehmen gehört zumGeschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietetneben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelleVermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sieauch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds(FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830mailto:brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzhttp://www.brunomedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111632/4776437OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG