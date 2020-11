SunMirror AG: SunMirror AG plant Segmentwechsel in den Regulierten Markt der Börse Düsseldorf

SunMirror AG plant Segmentwechsel in den Regulierten Markt der Börse Düsseldorf



- Notierung an der Frankfurter und Londoner Börse für Anfang 2021 angestrebt

- SunMirror-Aktie ab dem 30. November 2020 an der Wiener Börse auf XETRA handelbar

- Starker Rückenwind durch Boom in der Nachfrage von Gold, Technik und erneuerbaren Energien

Zug, 27. November 2020 - SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1, ISIN CH0396131929), das Bergbau- und Explorationsunternehmen, welches sich auf Rohstoffe wie Gold, Lithium und andere, für Zukunftstechnologien unabdingbare Bodenschätze spezialisiert hat, plant einen Wechsel der Notierung ihrer Aktien vom Freiverkehr der Börse Düsseldorf in den Regulierten Markt. Der Segmentwechsel steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts, der am 30.11.2020 bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingereicht wird, sowie unter dem Vorbehalt der Zulassung durch die Börse Düsseldorf. Zudem bereitet sich die Gesellschaft auf die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Börse London (LSE) vor. In der Zwischenzeit wird ab dem 30.11.2020 die Aktie der SunMirror AG auch an der Wiener Börse im Segment direct market auf dem vollelektronischen Handelssystem Xetra handelbar sein.

Inmitten eines beispiellosen und anhaltenden Bull Market bei strategischen Rohstoffen wie zum Beispiel Gold und Lithium strebt SunMirror mit dem geplanten Segmentwechsel und der Notierung an den Börsen Frankfurt und London eine höhere Visibilität, Transparenz und Handelbarkeit für Investoren an. "Wir wollen Anlegern damit die Möglichkeit bieten, in SunMirror zu investieren und an unserem Wachstum teilzuhaben", erklärt Dr. Heinz Rudolf Kubli, Verwaltungsrat der SunMirror AG.