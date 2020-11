Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirtschaft US-Börsen legen zu - Goldpreis deutlich schwächer Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zum früheren Handelsende in New York wurde der Dow mit 29.910,37 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten …