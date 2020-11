Zoomlion begeistert auf der bauma China 2020 mit intelligenten Baumaschinen der nächsten Generation und sichert sich Aufträge im Wert von über 3 Milliarden USD Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 28.11.2020, 01:13 | 1 | 0 | 0 28.11.2020, 01:13 | SHANGHAI, 28. November 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) hat auf der bauma China 2020 in Shanghai seine größte Outdoor-Ausstellung präsentiert und im Rahmen der dreitägigen internationalen Messe mehrere intelligente High-End-Produkte vorgestellt. Zoomlion stellt auf der bauma China 2020 über 50 Sätze an Baumaschinen aus neun Produktreihen aus. Durch die Einführung neuer Produkte und Livestreaming-Veranstaltungen im Internet zur Interaktion mit globalen Kunden hat sich Zoomlion bis zum 26. November bei der bauma China Bestellungen in Höhe von insgesamt 20 Mrd. CNY (3,04 Mrd. USD) gesichert. „Die Ausstellung präsentiert die High-End-Produkte der Generation 4.0 von Zoomlion und innovative Errungenschaften, die hinsichtlich der Intelligenz einen großen Schritt nach vorn darstellen", so Guo Xuehong, Vice President von Zoomlion. Mit hochwertigen, innovativen intelligenten Produkten an die Branchenspitze Die Ausstellung von Zoomlion auf der bauma China 2020 bot einen Einblick in die Zukunft der Baumaschinen. So wurde beispielsweise eine intelligente Hebemaschine ohne Bedienungskabine, aber mit einem 5G-Fernbedienungszentrum präsentiert, das der Maschine „intelligentes" Berühren, Fühlen und Sehen ermöglicht. Der ZTC-250NEV ist der weltweit erste elektrische LKW-Kran mit integrierter Bildverarbeitung, künstlicher Intelligenz und 5G-Kommunikation. Der kabinenlose Kran mit „Augen und Gehirn" erledigt intelligent gesteuerte Hebearbeiten per Knopfdruck. Der Raupenkran ZCC18000 verfügt über die höchste Tonnage auf der gesamten Messe und hat eine hohe Hubleistung, die ihn zum perfekten Modell für das Heben von Windkraftanlagen an Land und an Offshore-Anlagen macht. Es ist mit der firmeneigenen No-Landing-Gegengewichtstechnologie von Zoomlion ausgestattet, die die Einsatzfläche um 60 % reduziert und eine branchenführende Hebeleistung bietet. Zoomlion hat außerdem den ZT68J auf den Markt gebracht, eine selbstfahrende Arbeitsplattform mit geradem Arm, die mit ihrer Höhe von 67,5 Metern einen Weltrekord aufstellt und gleichzeitig eine bessere Leistung im Offroad-Betrieb und eine intelligente Steuerung garantiert. Die Trockenmischanlagen des Unternehmens sind mit dem patentierten hochpräzisen automatischen Pulverdosiersystem Powerdos ausgestattet. Die intelligenten Funktionen wie Hohlausleger-Technologie, Kohlefaser-Betonrohr und Mensch-Maschine-Sprachinteraktion sowie ein intelligentes ETI-Steuerungssystem für Turmdrehkrane stießen bei den Besuchern der Messe ebenso wie dem weltweiten Online-Publikum auf große Begeisterung. Während sich der globale Markt von den Auswirkungen der COVID-19-Krise erholt, setzt Zoomlion auf innovative Forschung und Entwicklung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Partnern. Der Aussteller veranstaltete einen 24-Stunden-Livestream in chinesischer und englischer Sprache, der es Kunden in aller Welt ermöglichte, an der bauma China 2020 teilzunehmen. „Zoomlion hat seine Vision, die Errungenschaften der Branche zu teilen und die Branche mitzugestalten, nie geändert. Wir sind darauf vorbereitet, eine intelligente und perfekte Zukunft in Bezug auf umfassende Beratung, gemeinsame Beiträge und gemeinsamen Nutzen mitzugestalten", erklärte Guo. Informationen zu Zoomlion Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 600 Spitzenprodukte aus 56 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343696/image.jpg



