Modehersteller van Laack verdoppelt Umsatz dank Mund-Nasen-Schutzmasken - und dem Sohn von Armin Laschet

Düsseldorf (ots) - Der Modehersteller van Laack aus Mönchengladbach profitiertstark von der Corona-Pandemie. "Im aktuellen Geschäftsjahr wird sich der Umsatzdank mehr als 100 Millionen verkaufter Masken und zwölf Millionen Kittelmindestens verdoppeln", sagte Firmenchef Christian von Daniels der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Van Laack produziert aktuell nach eigenen Angabenrund 15 Millionen Stoffmasken im Monat, die anschließend in mehr als 30.000Verkausstellen vertrieben werden - von Griechenland bis Portugal. Darüber hinaushat van Laack auch das Land NRW, Städte und Behörden als Kunden.Geholfen hat laut Christian von Daniels auch der Kontakt zur Landesregierung,den der Sohn von Armin Laschet hergestellt hat. Johannes "Joe" Laschet istMännermodel und arbeitet mit van Laack zusammen. "Ich habe Joe gesagt, dass erseinem Vater meine Nummer geben kann, wenn das Land Hilfe bei der Beschaffungvon Masken braucht", sagte von Daniels der "Rheinischen Post": "Ich erinneremich noch, dass im Fernsehen gerade ein James-Bond-Film lief, als Herr LaschetSonntagsabends anrief und sagte: Sie rennen offene Türen ein. Zwei Tage spätersaßen seine Mitarbeiter bei uns im Konferenzraum und haben sich unsere Maskenund Kittel angeguckt."Viele andere Modehersteller haben aus Sicht von Christian von Daniels dasProdukt Mund-Nasen-Schutz zunächst unterschätzt. "Allein im ersten Halbjahr 2020haben die Deutschen pro Kopf 53 Euro für Masken ausgegeben, im gesamten Jahr2019 waren es im Schnitt aber nur 26,50 Euro für Hemden. Damit will ich sagen:Die Maske ist als Produkt total unterschätzt worden in der Branche", sagteChristian von Daniels der "Rheinischen Post".