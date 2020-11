Neue Anleihe aus dem Immobilienbereich – die FBW Projektbau GmbH kündigt die Emission einer Unternehmensanleihe für das Kalenderjahr 2021 an. Der Immobilienentwickler und Bestandshalter aus dem Rhein-Main-Gebiet plant eine Anleihe-Emission in einer Größenordnung von etwa 25 Mio. Euro. Der Fokus der FBW Gruppe liegt auf der Projektentwicklung und -realisierung nachhaltiger exklusiver Wohnanlagen und Eigentumswohnungen. Die Euroboden GmbH arbeitet derzeit das Platzierungsergebnis ihrer vierten Anleiheemission (ISIN: DE000A289EM6) auf, bei der lediglich 25,5 von insgesamt bis zu 75 Mio. Euro platziert werden konnten. „Wir waren überzeugt, eine Vollplatzierung zu schaffen“, sagen Euroboden-Geschäftsführer Martin Moll und Kai Jordan von der emissionsbegleitenden mwb Wertpapierhandelsbank AG im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche und liefern gleichsam Erklärungen für das Platzierungsergebnis. Sowohl Moll als auch Jordan bewerten die Emission in Gänze dennoch als „befriedigend“.

Kalenderwoche 48 (23.11. – 27.11.2020) am KMU-Anleihenmarkt – die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand bewerten die derzeit angebotene 6,50%-Anleihe der Greencells GmbH (WKN A289YQ) als „attraktiv“ und vergeben sehr gute 4 von 5 möglichen Sternen. Der Solarmarkt befinde sich auf einem langfristig sehr dynamischen Wachstumspfad, sinkende Herstellungskosten und ein volatiler Ölpreis erhöhen die Attraktivität von Photovoltaik-Anlagen zudem, so die KFM-Analysten. Weltweit werde dieses Wachstum durch auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Regierungsprogramme unterstützt. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat die neue 6,50%-Greencells-Anleihe, deren maximales Emissionsvolumen bei 25 Mio. Euro liegt, in dieser Woche bereits gezeichnet. Das öffentliche Angebot des fünfjährigen Green Bonds endet am 7. Dezember 2020 – die Mindestzeichnungssumme liegt bei 1.000 Euro.

Die Analysten von GBC Research stufen die 5,75%-Anleihe der GECCI Investment KG als „überdurchschnittlich attraktiv“ ein und vergeben 4 von 5 GBC-Falken. Begründet wird dies mit dem innovativen und vielversprechenden GECCI-Geschäftsmodell der Mietübereignung und den laut GBC über dem Marktdurchschnitt liegenden Finanzkennzahlen. Die GECCI-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3E46C5) ist mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 5,75% ausgestattet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt. Die Aktien der publity-Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (PREOS) werden durch einen Blockchain-basierten „digitalen Zwilling“ (Token) erstmals digital verbrieft. Die Emission der PREOS-Token erfolgt durch die publity AG, die 50 Millionen PROES-Token anbietet. Anleger können seit dem 24. November 2020 ab einem PREOS-Token ortsunabhängig und vollständig digital unter www.preos-token.de investieren. Der anfängliche Ausgabereis je PREOS-Token beträgt 9,25 Euro.

Die eterna Mode Holding GmbH hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 deutlich mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen. ETERNA-Chef Henning Gerbaulet erklärt: „Wir befinden uns mit ETERNA in einer zwiespältigen Situation. Einerseits haben wir uns in diesem sehr schwierigen Jahr besser als der Wettbewerb entwickelt und sind operativ profitabel. Andererseits sind die erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die in 2021 anstehende Unternehmensfinanzierung trotz allem nicht zufriedenstellend und bleiben deutlich hinter unserer Performance vor Corona zurück.“ Um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, ruft die eterna Mode Holding GmbH ihre Anleihegläubiger zur Abstimmung über eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe bei einer zweiten Gläubigerversammlung am 17. Dezember 2020 auf. Im geplanten Verlängerungszeitraum bis 3. Juni 2024 soll der Zinssatz der ETERNA-Anleihe unverändert bei 7,75% bleiben.

Privatplatzierung – die Rochade Finance-GbR, eine Finanzierungsgesellschaft der Rochade-Gruppe, die als Immobilienbestandshalter im Bereich Boarding-Häuser tätig ist, hat in dieser Woche eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2X90) im Volumen von 120,5 Mio. Euro vollständig an einem institutionellen Asset-Manager begeben. Die fünfjährige Anleihe wird jährlich mit 3,7532% verzinst. Die va-Q-tec AG hat indes die Platzierung ihrer neuen CHF-Anleihe aufgrund des großen Interesses bei Investoren frühzeitig abgeschlossen. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe wurde auf 3,75% p.a. und der Emissionsbetrag auf CHF 25 Mio. festgelegt. Automobilzulieferer und Anleihe-Emittent Schlote hat im dritten Quartal 2020 aufgrund gestiegener Umsätze bereits wieder einen Gewinn von rund 1,0 Mio. Euro erwirtschaften können. Zur weiteren Stabilisierung und Überwindung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erhält das niedersächsische Unternehmen Mittel in Höhe von insgesamt 25,5 Mio. Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung.

Die UBM Development AG kann das Ergebnis vor Steuern in den ersten drei Quartalen 2020 trotz der Corona-bedingten Einbußen im Hotelgeschäft und Währungsverlusten um 10% auf über 50 Mio. Euro steigern. Die Cash-Reserven des Unternehmens liegen mit mehr als 230 Mio. Euro sogar höher als vor Corona, auch das Eigenkapital ist auf einem Höchststand. Die Kölner PANDION AG erfreut sich insbesondere seit Juli einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnungen auf Vor-Corona-Niveau. Im Zeitraum September bis November 2020 lägen die Verkäufe sogar konstant über den Planwerten vom Jahresanfang. Die Projektpipeline der PANDION AG umfasst derzeit 36 Projekte mit einem Verkaufsvolumen von rund 4,3 Mrd. Euro, darunter 23 Wohn- und 10 Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der Projektentwicklung zugeführt werden sollen. Auch die Geschäftsentwicklung der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) ist trotz Corona im bisherigen Jahresverlauf sehr solide. So erzielte MOREH bis einschließlich Oktober Mieteinahmen auf Vorjahresniveau in Höhe von 3,7 Mio. Euro.

Die DEAG Deutsche Entertainment AG zeigt sich trotz massiver Einschränkungen im Live-Entertainment-Bereich und damit verbundener deutlicher Umsatzrückgänge widerstandsfähig im Kalenderjahr 2020. Für das Gesamtjahr 2020 geht die DEAG trotz der zuletzt wieder sehr deutlichen COVID-19-bezogenen Einschränkungen in ihren Kernmärkten weiterhin von einem mindestens ausgeglichenen EBITDA aus. Für die Zukunft sieht sich die DEAG gut aufgestellt und verweist auf eine Umsatzbasis mit guter Visibilität von über 100 Mio. Euro in 2021. Zudem verfügt die Gesellschaft nach eigenen Angaben über eine Liquiditätsausstattung von rd. 50 Mio. Euro. Bei der bislang größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte hat die ABO Wind AG in dieser Woche ein Brutto-Volumen von 16,2 Millionen Euro erlöst. Damit wachsen für den Windparkt-Entwickler die Möglichkeiten, Bauphasen vorzufinanzieren und auch sehr große Wind- und Solarparks selbst schlüsselfertig ans Netz zu bringen. Und die VST Building Technologies AG schreitet mit der Erschließung neuer Absatzregionen weiter voran und hat in diesen Tagen den ersten Auftrag aus Polen erhalten.

