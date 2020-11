Was hatte sich Nel ASA zuletzt schwer getan. Über eine Woche verharrte der Kurs vor den bisherigen Höchstständen bei rund 2,20 Euro. Es wurden unzählige Versuche unternehmen, diese Marke zu knacken. Ohne Erfolg. Bis jetzt. Denn zum Wochenende verabschiedet sich Nel ASA mit einem wahren Kursfeuerwerk, mit dem die Bestmarke quasi pulverisiert wurde.

So kann Nel ASA am heutigen Freitag etwas über vier Prozent zulegen und verbessert sich damit auf 2,27 Euro. Damit gelten für die Aktie nun neue charttechnische Kaufsignale. Gepaart mit dem derzeit absolut positiven Umfeld für die gesamte Wasserstoffbranche, könnte sich die Rallye nun also noch deutlich weiter fortsetzen.

Fazit: Nel ASA hat es endlich geschafft! Damit hat die Aktie gute Chancen, weiter nach oben durchzustarten.