Fahrzeughalter können ihre Kfz-Versicherung auch noch nach dem Wechselstichtag am 30. November kündigen, wenn der bisherige Versicherer den Beitrag erhöht. Das Sonderkündigungsrecht gilt auch bei versteckten Beitragserhöhungen (https://www. check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/kfz-versicherung%3A-so-erkennen -verbraucher-eine-versteckte-beitragserhoehung-1509/) , also wenn der Kfz-Versicherungsbeitrag nicht in der Höhe sinkt, die dem Verbraucher z. B. durch eine verbesserte Schadenfreiheitsklasse zustünde.

"Verbraucher haben nach Erhalt der Beitragsrechnung immer dann ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht, wenn der Versicherungsbeitrag ohne eigenes Verschulden steigt" , sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.



Digitale Assistentin Mia und 300 Versicherungsexperten unterstützen CHECK24-Kunden



Die digitale Assistentin Mia (https://kfz.check24.de/kfz-versicherung/Mia/) hilft Kunden festzustellen, ob sie das Recht zur außerordentlichen Kündigung haben. Verbraucher beantworten im Chat einige gezielte Fragen und laden ein Foto ihrer Beitragsrechnung hoch. Mia informiert sie dann darüber, ob sie den Vertrag kündigen können.



Außerdem verwalten Kunden mithilfe von Mia ihren abgeschlossenen Kfz-Versicherungsvertrag. So können sie im CHECK24 Versicherungscenter mit der digitalen Assistentin beispielsweise den Antragsstatus prüfen, ihre Vertragsdaten ändern oder einen Schaden melden.



Zusätzlich erhalten Verbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, bei über 300 CHECK24- Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon, E-Mail oder Chat. In ihrem digitalen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.