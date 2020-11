CD Projekt Aktie – Ein Zock für Hartgesottene

Die Scheinwerfer der Finanz-Community sind auf die CD Projekt Aktie gerichtet. Wird die Aktie nach der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 erneut durchstarten und die Aktionäre mit exorbitanten Kursgewinnen verwöhnen, wie es nach dem Release von „ The Witcher 3 “ im Jahr 2015 der Fall war? Damals stieg der Aktienkurs drei Jahre in Folge um insgesamt 400 Prozent!

Wer, anstatt Kasse zu machen, die Aktie behielt, wurde für seine Treue weiterhin fürstlich belohnt und darf sich heute sogar über Buchgewinne in Höhe von 1.400 Prozent freuen:

Aktien mit derart hohen Kursgewinnen locken immer wieder Glückritter an, die sich FOMO-getrieben auf die vermeintliche Kursrakete stürzen. Bei CD Projekt ist die Gefahr eines Spont-Kaufs vielleicht sogar noch ausgeprägter als anderswo, weil viele „Witcher“-Fans davon überzeugt sind, dass auch Cyberpunk ein voller Erfolg wird und die Aktie zwangsläufig weiter steigen muss. Dies ist jedoch nicht der Fall. In dieser Aktienanalysen zeige ich dir, wie du die CD Projekt Aktie fundamental analysieren und das Risiko-Rendite-Potential einschätzen kannst.

Das Geschäftsmodell: So verdient CD Projekt Geld

CD Projekt blickt auf eine ebenso wechselvolle wie erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Die Ursprünge reichen in die frühen 90er Jahre, als die polnischen Gründer Marcin Iwiński und Michał Kiciński (wer spricht die Namen richtig aus?) Computerspiele importierten und auf einem Basar in Warschau verkauften.

Die vollständige Erfolgsgeschichte von CD Projekt kannst du auf deren Investor Relations Seite nachlesen. Für dich als (Vielleicht-)Aktionär entscheidend ist jedoch, dass das CD Projekt von heute sein Geld in zwei Segmenten verdient:

Das Segment GOG.com

Knapp ein Drittel der Umsätze wurden 2019 mit der Online-Vertriebsplattform GOG.com erzielt. GOG steht für „Good old Games“ im Sinne alter Computerspiele-Klassiker, die nach Jahren wieder aus der Versenkung geholt und über das Internet vertrieben werden – teilweise sogar kostenlos. Heute werden auf der Plattform auch moderne Titel verkauft. Direkte Konkurrenten von GOG.com sind andere Online-Vertriebsplattformen für Videospiele wie das deutlich größere Steam.

Obwohl GOG.com im Jahr 2019 für 31 Prozent des Umsatzes verantwortlich war, spielt dieses Segment für den Kursverlauf der nächsten Monate vermutlich keine Rolle. Stattdessen sind alle Augen auf den kommenden Umsatzbringer Cyberpunk 2077 gerichtet. Dieses Spiel fällt in das nächste Segment.

Das Segment CD Projekt Red

In diesem Segment werden die Spiele entwickelt, veröffentlicht und letztlich der große Umsatz gemacht. Welches Potential sich in diesem Segment verbirgt, verrät der Umsatzsprung vom Jahr 2014 auf 2015 im Zuge der Veröffentlichung von „The Witcher 3“. Damals hat sich der Umsatz von einem Geschäftsjahr auf das nächste fast verachtfacht!

Die Zahlen verdeutlichen das Potential eines erfolgreichen Videospiels, dass für verschiedene Plattformen wie dem PC und diversen Spielekonsolen entwickelt wird. Die Entwicklung eines hochkarätigen Videospiels ist jedoch ein ebenso langwieriges wie kostspieliges Unterfangen. Die Produktion von Cyberpunk 2077 begann im Jahr 2016 und soll laut Schätzungen an die 314 Millionen USD verschlingen.

Der Großteil der Entwickler-Kapazitäten von CD Projekt ist über Jahre hinweg in dem einem Projekt gebunden, dass das „nächste große Ding“ werden soll, während der vorherig Verkaufsschlager inklusive Erweiterungen und in geringerem Maße das erste Segment GOG.com für den notwendigen Cash-Flow sorgen muss, um CD Project über Wasser zu halten. Da der Erfolg des Unternehmens maßgeblich von einem Spiel abhängt, bezeichne ich CD Projekt trotz zweier Segmente als One-Trick-Pony. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern weist auf das unternehmerische Risiko einer solchen Managementstrategie hin.

Ursprünglich sollte Cyberpunk 2077 im April erscheinen. Die drei Verschiebungen in Folge von April auf September auf November auf den 10ten Dezember zeigen, wie herausfordernd die Entwicklung des Spiels ist, dass noch im November laut Urteil eines externen Testers „tons of bugs“ hatte. Bisher hat sich diese Strategie allerdings bezahlt gemacht.

Die CD Projekt Aktie in der Fundamentalanalyse verstehen

Eine Folge der Managementstrategie ist eine fundamentale Entwicklung diverser Kennzahlen, die leicht gewöhnungsbedürftig ist. So ist ohne Hintergrundwissen nicht zu verstehen, weshalb die Umsätze von einem Geschäftsjahr auf das Nächste explodieren oder die Aktienkurse über mehrere Jahre hinweg steigen, obwohl die Umsätze und Gewinne sinken.

Die Gewinnexplosion im Jahr 2015 ist die bekannte Folge der erfolgreichen Veröffentlichung von „The Witcher 3“ und auch anhand der Umsatzentwicklung sowie der steigenden Margen gut zu erkennen:

Mit Cyberpunk 2077 steht die nächste Umsatz- und Margenexplosion kurz bevor, was den Aktienkurs bereits in die Höhe trieb.

Die lange und kostspielige Entwicklungsphase des jeweils nächsten Videospiels legt die Vermutung nahe, dass CD Projekt finanzielle Probleme bekommen könnte, falls der alte Blockbuster, inklusive die GOG.com-Plattform, die laufenden Kosten nicht lange genug tragen könnte. Glücklicherweise ist das Unternehmen finanziell sehr stabil aufgestellt. Die momentane Schuldenquote liegt bei niedrigen 21,5 Prozent. Und schon fast erstaunlich scheint, dass die kompletten Schulden in Höhe von 345 Millionen Polnischen Zloty ausfallen als der freie Cash-Flow der letzten 4 Quartale. Das heißt, dass CD Projekt innerhalb eines Jahres die kompletten Schulden aus den laufenden Cash-Flows tilgen könnte.

Noch einmal einen Schritt zurück auf den sehr untypischen Verlauf von Umsatz- und Gewinn, der wellenförmig aufsteigend erfolgt. Nachdem die Veröffentlichung von „The Witcher 3“ für Rekordumsätze sorgte, gingen die Umsätze (und Gewinne) in den Folgejahren zurück. Doch gleich im Anschluss an „The Witcher 3“ begann die Entwicklung von Cyberpunk 2077. Die Kurssteigerung trotz fallender Gewinne ist zum einem dem durchschlagenden Erfolg des Hexers zu verdanken, der das Vertrauen der Aktionäre in CD Projekt gestärkt hat, auch in Zukunft Großes zu vollbringen. Ein zweiter Grund für die exorbitanten Kursgewinne war die im Jahr 2015 noch niedrige Bewertung der CD Projekt Aktie mit einem damaligen KGV von 6.

Ist die CD Projekt Aktie günstig bewertet?

Es liegt auf der Hand, dass der Kursverlauf der kommenden Monate entscheidend vom kommerziellen Erfolg von Cyberpunk 2077 abhängt. Doch in welcher Form genau? Denn es ist keineswegs so, dass sich der Aktienkurs verdoppeln wird, wenn sich die Umsätze verdoppeln. Die explodierenden Umsätze und steigenden Margen sind nämlich bereits im heutigen Aktienkurs eingepreist.

Der Umsatz der letzten vier Quartale von Oktober 2019 bis September 2020 lag bei 683 Millionen Polnische Zloty. Für Ende dieses Quartals (10ter Dezember) ist die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 geplant. Die verbleibenden 21 Tage sollen reichen, um die Umsätze von 683 Millionen auf knapp 3 Milliarden Polnische Zloty zu katapultieren. Im Zeitalter der Digitalisierung, wo ein Teil Abverkäufe rein über das Internet erfolgt, durchaus möglich. Auch die Margen sollen wie damals bei Veröffentlichung von „The Witcher 3“ wieder steigen, was mir Dank des massenweisen Abverkaufs des hochpreisigen Videospiels ebenfalls plausibel erscheint. Im Handel wird das Spiel als Vorbestellung je nach Plattform in einer Preisspanne zwischen 60 und 70 Euro angeboten.

Aufgrund der wellenförmigen Umsatz- und Gewinnentwicklung fehlt den fundamentalen Größen von CD Projekt die notwendige Stabilität, um die Dynamische Aktienbewertung in gewohnter Manier anzuwenden. Dennoch offenbaren die dort angezeigten Kennzahlen einige hilfreiche Fakten bezüglich der Bewertung.

Als „The Witcher 3“ im Jahr 2015 veröffentlicht wurde, lagen die Multiples wie das KGV oder KCV (Kurs/Cash-Flow-Verhältnis) bei lediglich 6. Diese niedrige Ausgangsbewertung ließ viel Spielraum für die Kurssteigerungen der kommenden Jahre, in denen die Aktie in Folge steigender Kurse bei rückläufigen Gewinnen mit immer höheren Multiples bewertet wurde. Von 2015 auf 2016 verdoppelten sich die Multiples und verdreifachten sich sogar im Jahr darauf.

Heute liegen die Multiples nicht bei 6, sondern zwischen 19 und 25. Die CD Projekt Aktie ist kurz vor dem Start von Cyberpunk 2077 also gut drei Mal höher bewertet, als es bereits Monate nach dem erfolgreichen Start von „The Witcher 3“ der Fall war. Und dass, obwohl wir heute noch nicht wissen, ob Cyberpunk 2077 tatsächlich so gut ankommt wie erhofft. Zudem fallen die prognostizierten Umsatzsteigerungen mit einer knappen Verfünffachung der Umsätze geringer aus als es im Jahr 2016 bei einer Verachtfachung der Fall gewesen war. In der aktuellen Situation erkenne ich eine eher ungünstige Kombination aus hoher Bewertung bei erhöhter Unsicherheit.

Andere internationale Spielehersteller wie Activision Blizzard oder Electronic Arts sind mit ähnlichen Multiples bewertet ohne jedoch eine One-Trick-Pony zu sein und haben deshalb ein niedrigeres Risiko eines schweren Fehlschlags aufzuweisen.

KGV KCV Activision Blizzard 23 21 CD Projekt 19 25 Electronic Arts 23 21 Ubisoft 31 10

Fazit: CD Projekt – Eine Aktie für gute Nerven und ein gut diversifiziertes Depot

Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung von CD Projekt, die es geschafft haben, aus dem Nichts zu einer weltweit vielbeachteten Spieleschmiede zu werden. Gleichzeitig hat sich die Strategie des Managements, alle Entwicklungskapazitäten auf einen Titel zu konzentrieren, bisher mehr als ausgezahlt. Das gilt auch für die Aktionäre, die seit Veröffentlichung von “The Witcher 3“ mit jährlichen Renditen von durchschnittlich 63 Prozent belohnt wurden. Das sind doppelt so hohe Kursgewinne, wie sie Aktionäre von Amazon eingefahren haben.

Und dennoch ist die CD Projekt Aktie kein Kauf, weil das Risiko-Rendite-Profil aus meiner Sicht eher ungünstig ist. Ich wünsche allen Investieren jedoch viel Erfolg und einen guten Zock all denjenigen, die das Spiel hoffentlich in Bälde in Händen halten! Schreib mir, was du von der CD Projekt Aktie hältst! Falls du übrigens noch weniger aufregenden Qualitätsaktien suchst oder dein CD Projekt Depot diversifizieren möchtest, wirst du im beliebtesten Aktienfinder Deutschlands garantiert fündig werden.

