Über einen langweiligen Kursverlauf bei Aurora Cannabis kann man sich dieser Tage nicht beklagen. Die Aktie zeigt sich unverändert volatil.

Der Wahl in den USA, die Zahlenveröffentlichung, eine Kapitalmaßnahme des Unternehmens, die Hängepartie um die Amtsübergabe im Weißen Haus und die ersten Anzeichen eines Einlenkens Trumps kreierten bei Aurora Cannabis eine ambivalente Gemengelage und legten so den Grundstein für das in den letzten Handelstagen und Wochen zu beobachtende Auf und Ab. Aktuell zeigt sich die Aktie wieder stärker, nachdem sich nun doch der Übergang von Trump auf Biden abzeichnet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht droht die fulminante Zwischenrally zu verglühen. Bis auf über 18 CAD jagte die Aktie zunächst, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und sie erneut unter Druck setzten. Aktuell läuft Aurora Cannabis den eminent wichtigen Kursbereich von 10,0 CAD an. Sollte es zu einem Bruch dieser Marke kommen, stünden erneut die nicht minder wichtigen Kursbereiche um 7,5 CAD und um 5,0 CAD zur Disposition. Sollte es auch unter die 5,0 CAD gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Insgesamt ist von einer Fortsetzung des volatilen Handels auszugehen.“