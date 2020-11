Die Aktie des kanadischen Cannabisproduzenten Aphria zeigt in diesen Tagen eine ganz starke Vorstellung.

Die Aktie des kanadischen Cannabisproduzenten Aphria zeigt in diesen Tagen eine ganz starke Vorstellung. Getragen vom derzeit im Cannabis-Sektor um sich greifenden Optimismus gelang es der Aktie, ein massives Widerstandscluster zu überwinden und sich so den Weg auf der Oberseite freizukämpfen. Im Chart hat sich mittlerweile eine klassische Ausbruchssituation kreiert. Die Frage ist nun - wie weit könnte das Kaufsignal tragen?

Wenn es in diesem Jahr einen Kursbereich gibt, der den Handelsverlauf in der Aktie in den vergangenen Monaten maßgeblich bestimmte bzw. maßgeblich limitierte, dann ist es wohl der Bereich um 8,0 CAD. Aphria unternahm im Jahresverlauf diverse Versuche, diese Hürde zu meistern. Als Ergebnis bildete sich dieser Kursbereich zu einem veritablen Widerstandscluster aus, der nun endlich geknackt werden konnte.

Offenkundig hat der Sprung über diese Hürde eine im wahrsten Sinne des Wortes befreiende Wirkung. Nach einem kurzen Zögern setzte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort und nimmt nun mit großer Bewegungsdynamik ausgestattet die nächste Widerstandszone um 10,0 CAD ins Visier.

Die Wahl Bidens ist für den Cannabis-Sektor offenbar eine Art Weckruf. Als sich immer deutlicher abzeichnete, dass Biden die Wahl nach Stimmen gewinnen würde, belebte das nahezu den gesamten Sektor. Mit den einsetzenden Störfeuern von Trumps Seite kühlte die Euphorie wieder ab. Zuletzt gab es aber erste Anzeichen, dass Trump bereit ist, einzulenken. Die Reaktion fiel entsprechend aus, die Cannabis-Aktien legten wieder zu; so auch Aphria.

Sollte es Aphria in den nächsten Tagen und Wochen gelingen, das Tempo hochzuhalten und auch die 10,0 CAD zu überwinden, dann könnte sich Bewegung bis auf den Bereich 12,5 CAD / 14,3 CAD ausdehnen. Rücksetzer und Gewinnmitnahmen sollten unter allen Umständen auf den Bereich von 8,0 CAD begrenzt bleiben.