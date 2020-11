Ungeachtet der Konsolidierungstendenzen bei Gold macht Palladium unverändert einen robusten Eindruck.

Ungeachtet der Konsolidierungstendenzen bei Gold macht Palladium unverändert einen robusten Eindruck. Die jüngste Verschnaufpause, die das Edelmetall noch einmal in den Bereich von 2.300 US-Dollar führte, hat Palladium offenkundig gut genutzt, um Kraft zu sammeln. Nun wagt es sich aus der Deckung…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 20.11. hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit lancierte Palladium den bereits eingangs thematisierten Vorstoß in Richtung 2.500 US-Dollar, konnte ihn aber nicht „ins Ziel“ bringen, sprich nicht deutlich über 2.500 US-Dollar führen. Womöglich hätte ein solcher Vorstoß den Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 2.870 US-Dollar ebnen können. Doch trotz des jüngsten Rücksetzers präsentiert sich Palladium weiterhin in robuster Verfassung. Aktuell hat sich das Edelmetall im Bereich von 2.300 US-Dollar stabilisiert. Das gibt Palladium unverändert eine gute Basis, um weitere Attacken auf der Oberseite zu lancieren. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das Edelmetall hat den bislang dominierenden Aufwärtstrend seitlich verlassen. Bislang kam daraufhin kein Abwärtsdruck auf. Die weitere Entwicklung gilt es dennoch, genau zu verfolgen. Kurzum: Im besten Fall bleiben Rücksetzer auf den Bereich von 2.250 US-Dollar begrenzt. Unter den Bereich 2.150 / 2.120 US-Dollar sollte es unverändert nicht gehen. Anderenfalls muss eine Neubewertung erfolgen. Auf der Oberseite besteht die zentrale Aufgabe weiterhin darin, die 2.500 US-Dollar signifikant zu überwinden.“



In der Folgezeit konnte Palladium den Bereich um 2.250 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Zu einem Ausbau der Konsolidierung in Richtung 2.150 / 2.120 US-Dollar kam es nicht. Das hielt das Edelmetall im Spiel und bildete die Basis für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß auf der Oberseite.

Aufgrund des jüngsten Zwischensprints sind die 2.500 US-Dollar, die wir auf der Oberseite als eminent wichtig erachten, wieder in Reichweite gekommen. Sollte es Palladium gelingen, diese Hürde zu überspringen, käme das einer wichtigen Weichenstellung gleich. Zudem würde dem Edelmetall die Rückkehr in den Aufwärtstrend (rot dargestellt) winken. Palladium profitiert in diesen Tagen im Gegensatz zu Gold ob seiner Verwendung in der Industrie von der aktuellen Erwartungshaltung.

Kurzum: Palladium setzt Kurs auf die 2.500 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde die Aufwärtsbewegung weiter befeuern und womöglich noch einmal das 52-Wochen-Hoch bei 2.870 US-Dollar ins Spiel bringen. Auf der Unterseite sollte es mit Blick auf die aktuelle Gemengelage nicht mehr unter die 2.300 /2.250 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten.