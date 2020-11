QF's Stars Of Science lädt aufstrebende Innovatoren ein, sich für Staffel 13 zu bewerben

Doha, Qatar (ots/PRNewswire) - - TV-Sendung der Qatar Foundation ermutigt

arabische Innovatoren, Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln



Die Stars of Science der Qatar Foundation nimmt bis zum 31. Dezember

Online-Einreichungen für die 13. Staffel von aufstrebenden arabischen

Innovatoren entgegen, wobei ausgewählte Personen die Möglichkeit erhalten, ihre

Ideen einem wissenschaftlichen Expertengremium vorzustellen.





Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8821951-qf-stars-of-science-invites-innovators-to-apply-for-season-13/Junge arabische Innovatoren mit Ideen und Lösungen zur Bewältigung globalerHerausforderungen - wie der COVID-19-Pandemie - werden ermutigt, ihre Konzepteanzuwenden und in konkrete Innovationen umzusetzen.Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Wirkung von Stars of Science durch ihrenbedeutenden Beitrag zur Schaffung einer lebendigen Unternehmenskultur unterjungen Menschen in den arabischen Ländern spürbar. Dies spiegelt sich unteranderem in den Erfolgen der zahlreichen Alumni wider.Stars of Science hat bisher mehr als 147 Innovatoren aus 18 arabischen Länderngefördert und ihnen während der Show die Bedeutung der Zusammenarbeit und derwissenschaftlichen Exzellenz vermittelt. Gemeinsam sind die Alumni der Show zueiner treibenden Kraft des Wandels geworden, um sozialen Fortschritt zukatalysieren und eine Kultur der Innovation in der gesamten arabischen Regionund darüber hinaus zu schaffen.Stars of Science stellt nicht nur finanzielle Mittel und technischeUnterstützung zur Verfügung, sondern bietet den Teilnehmern auch die notwendigenInstrumente zur Entwicklung ihrer Ideen und Projekte. Darüber hinaus werden dieTeilnehmer der Stars of Science Staffel 13 Teil der großen Gemeinschaft vonEhemaligen, deren wichtigste Grundlage die Zusammenarbeit und gegenseitigeStärkung ist.Weitere Einzelheiten zur Antragstellung finden Sie unterhttp://www.starsofscience.com/Über Stars of ScienceAls führende Innovationsshow in der arabischen Welt hilft Stars of Science - diebildende TV-Unterhaltungsinitiative der Qatar Foundation (QF) - arabischenInnovatoren, technologische Lösungen für ihre Gemeinschaften zu entwickeln, dieder Gesundheit und dem Lebensstil der Menschen zugute kommen und zum Schutz derUmwelt beitragen.In einem 12-wöchigen Prozess demonstrieren die Teilnehmer die Wirksamkeit ihrerLösungen in einem gemeinsamen Innovationsraum und treten mit der Unterstützung