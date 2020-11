Silber könnten entscheidende Handelstage ins Haus stehen.

Silber könnten entscheidende Handelstage ins Haus stehen. Der schwache Wochenschluss hat das Edelmetall weiter in Bedrängnis gebracht und kann insgesamt als Warnsignal interpretiert werden. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 17.11. hat sich das Chartbild weiter eingetrübt…

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Zuletzt unternahm Silber durchaus den einen oder anderen Versuch, auf der Oberseite für frische Impulse zu sorgen. Ein vielversprechender Vorstoß scheiterte erst kürzlich an dem Widerstand bei 26,0 US-Dollar. Gleichzeitig misslang damit auch die Rückkehr in den ehemaligen Aufwärtstrend (rot). Gerade dieser Aspekt ist ein „wenig ärgerlich“, hätte die Rückeroberung des Trends das Chartbild doch deutlich aufgehellt. Auf der Unterseite versteht es Silber aber weiterhin, das Handelsgeschehen von der eminent wichtigen Unterstützungszone um 22,5 US-Dollar fernzuhalten. Damit ist aus unserer Sicht die Basis, um zukünftig weitere Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren, unverändert intakt. Die Demarkationslinie für das bullische Szenario würden wir unverändert im Bereich von 21 / 20 US-Dollar ziehen. […]Reduziert man die aktuelle Gemengelage auf das Chartbild, dann hat Silber unserer Meinung nach trotz des jüngst vergeigten Vorstoßes weiter Chancen auf der Oberseite. Um diese aufrechtzuerhalten, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 22,5 US-Dollar gehen. Das Widerstandscluster, das Silber aktuell vor der Brust hat, erstreckt sich von 25,0 bis 27,5 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 27,5 US-Dollar wäre ein wichtiger Meilenstein und würde dem Edelmetall womöglich die Tür in Richtung 30,0 US-Dollar öffnen. Die aktuell zu beobachtende Hängepartie ist nicht untypisch für Silber. Das Edelmetall legt gern einmal über ausgedehnte Seitwärtsbewegungen den Grundstein für dynamische Bewegungsimpulse (in jedwede Richtung)…“



Die zuletzt genannten Preismarken haben nach wie vor Bestand. Allerdings hat die jüngste Schwäche Silber dicht an die aus unserer Sicht eminent wichtige Unterstützung bei 22,5 US-Dollar herangeführt. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 21,0 / 20,0 US-Dollar provozieren.

Zudem mahnt das aktuelle Unvermögen des Edelmetalls, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren, zur Vorsicht. In der gegenwärtigen Gemengelage fehlt Silber die Kraft, auf der Oberseite Akzente zu setzen. Die Zone 25,0 / 27,5 US-Dollar hat sich als veritable Hürde etabliert.

Kurzum: Bei Silber sind die wichtigen 22,5 US-Dollar in den Fokus gerückt. Im besten Fall hält dieser Bereich und verhindert so eine Ausdehnung der Bewegung auf der Unterseite in Richtung 21,0 / 20,0 US-Dollar. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage allemal geboten. Silber ist aus technischer Sicht bereits leicht überverkauft. Zudem hat sich das Stimmungsbild gewandelt und ist nun zunehmend von Pessimismus geprägt. Vielleicht liegt genau darin die Chance für Silber, das Ruder herumzureißen.