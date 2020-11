Die Korrektur bei Gold und Silber hat die Aktien der Gold-Silberproduzenten fest im Griff.

Die Korrektur bei Gold und Silber hat die Aktien der Gold-Silberproduzenten fest im Griff. Auch die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver hat in der aktuellen Gemengelage zu kämpfen. Kürzlich musste der Wert einen charttechnischen Rückschlag erleiden…

Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar zu Silber vom 29.11. "Silber

Jetzt geht es ans Eingemachte!"

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 26.10. unter anderem „[…]Die Aktie hielt sich in den letzten Handelstagen von der heißen Zone (Bereich um 30,0 US-Dollar) entfernt. Dafür stand der Bereich um 32,0 US-Dollar unter Druck. Zu einem signifikanten Bruch kam es bislang nicht, auch wenn es zwischenzeitlich ein ums andere Mal Spitz auf Knopf stand. Insgesamt hat der Unterstützungsbereich 32 / 30 US-Dollar jedoch seine Relevanz erhöht. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht gilt: Sollte es für die Aktie unter die 30,0 US-Dollar gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 26,2 / 25,0 US-Dollar gerechnet werden. Um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es über die 37,0 US-Dollar gehen. Die aktuelle Silberpreisentwicklung hemmt die Kursentwicklung der Aktie zwar, könnte aber auf mittlere Sicht wieder für frische Impulse sorgen. Zudem hat Pan American Silver die Veröffentlichung der Q3-Daten für den 04.11. angekündigt. Auch das könnte dem Aktienkurs Beine machen; in die eine oder andere Richtung.“



Bleiben wir gleich bei den Daten für das September-Quartal. Pan American Silver legte ein überaus robustes Zahlenwerk vor. Zwar kamen die Produktionsmengen in Q3/ 2020 nicht an die aus dem Q3 / 2019 heran, doch die im Jahresvergleich deutlich höheren Verkaufspreise für Gold und Silber glichen dieses in Teilen aus. Dennoch musste Pan American Silver einen Umsatzrückgang im aktuellen Berichtszeitraum auf 300,414 Mio. US-Dollar hinnehmen, nach 352,187 Mio. US-Dollar in Q3 / 2019. Punkten konnte das Unternehmen auf der Ergebnisseite. Der Nettogewinn legte auf 65,260 Mio. US-Dollar zu, nach 37,719 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Der Markt zeigte sich zufrieden mit den Daten. Die Aktie von Pan American Silver legte in einer ersten Reaktion zu und lief noch einmal den Widerstandsbereich von 37,0 US-Dollar an. Dieser Kursanstieg verpuffte jedoch vor dem Hintergrund der heraufziehenden Korrektur bei Gold und Silber. Die Aktie kippte nach unten und durchbrach hierbei auch die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung 32 / 30 US-Dollar. Noch hält sich der Wert in Schlagdistanz zu dieser Zone. Dennoch droht eine Ausdehnung der Bewegung auf 26,0 / 25,0 US-Dollar. Ein rasches Comeback oberhalb von 32,0 US-Dollar würde die Lage jedoch wieder entspannen.