Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth überschrieben wir bereits am 23.11. mit „Ist das die Trendwende?“.

Damals hieß es unter anderem „[…]In der aktuellen Gemengelage gelang es der Aktie, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen und über den massiven Widerstandsbereich von 25 / 26 CAD auszubrechen. Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltete gleich seine Wirkung und trieb die Aktie über die Marke von 30,0 CAD. Kurzzeitig sah es sogar so aus, dass Canopy Growth einen Befreiungsschlag landen könne, doch der Vorstoß über die Zone um 34,0 CAD fiel wieder in sich zusammen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert: Auf der Oberseite muss es nun signifikant über die 34 CAD gehen, während auf der Unterseite die Zone 26 / 25 CAD tunlichst nicht mehr unterschritten werden sollte. […]“

In den letzten Handelstagen konnte Canopy Growth den Druck auf der Oberseite hochhalten. Der Aktie gelang es, mit dem Ausbruch über die 34,0 CAD die nächste relevante Hürde zu meistern und so das Szenario der Trendwende weiter voranzubringen. Wir haben oben einen 2-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darstellen zu können. Hier kristallisiert sich mit dem Bereich 38,3 CAD bis 42,0 CAD die nächste bedeutende Zone heraus!

Kurzum: Canopy Growth legt in diesen Tagen eine beachtliche Bewegungsdynamik an den Tag. Sollte es ihr im weiteren Verlauf gelingen, auch die Zone 38,3 CAD bis 42,0 CAD zu überwinden, wäre das ein weiterer Meilenstein. Mit Gewinnmitnahmen ist aufgrund der zurückliegenden Kursgewinne durchaus zur rechnen. Idealerweise bleiben diese auf 34,0 CAD begrenzt. Unter die 30,0 CAD sollte es in der aktuellen Situation nicht gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.