Anlegerverlag BioNTech: Impfungen jetzt doch schon nächste Woche? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.11.2020, 11:48 | 64 | 0 | 0 29.11.2020, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Corona-Pandemie greift immer heftiger um sich. Quasi weltweit befindet sich die Menschheit im Ausnahmezustand. Jetzt gibt es von Großbritannien einen echten Lichtblick. Denn wie die britische Financial Times soeben berichtete, wollen die Briten bereits in der kommenden Wochen den Impfstoff BNT162b2 zulassen und mit Massenimpfungen beginnen! BioNTech hat in den vergangenen Wochen bereits mit der Produktion des Impfstoffs begonnen, um sofort mit Impfungen beginnen zu können, sobald die Notfallzulassungen durch die Behörden erteilt werden. Dieses Vorgehen könnte jetzt der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie sein. Denn derzeit sieht es danach aus, als ob bereits in den kommenden Tagen Impfungen starten. Fazit: BioNTech scheint in den letzten Wochen Vieles richtig gemacht zu haben. Doch im Aktienkurs ist auch schon einiges eingepreist. Wie es mit BioNTech und der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer