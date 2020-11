Die Aktie des US-Ölproduzenten Marathon Oil litt in den letzten Monaten unter der Schwäche der Ölpreise und dabei litt Marathon Oil durchaus stärker als so mancher Mitbewerber.

Die Aktie des US-Ölproduzenten Marathon Oil litt in den letzten Monaten unter der Schwäche der Ölpreise und dabei litt Marathon Oil durchaus stärker als so mancher Mitbewerber. Die Erholung der Ölpreise befeuert in diesen Tagen auch die Erholung bei Marathon Oil.

Doch auch während der aktuellen Erholung zeigt sich, dass die Aktie eher zögerlich auf die sich aufhellenden Rahmenbedingungen reagiert. Auch die Aktien einiger Mitbewerber partizipieren aktuell deutlich besser… Ist Marathon Oil dennoch auf dem Weg zu einem Comeback?

Anfang November legte Marathon Oil die Daten für das Septemberquartal 2020 vor. Der Umsatz ging auf 0,75 Mrd. US-Dollar zurück, nach 1,35 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2019. Das Unternehmen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Verlust in Höhe von -317 Mio. US-Dollar aus, nach einem Nettogewinn in Höhe von 165 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2019.

Aus charttechnischer Sicht bildete die Aktie zuletzt im Bereich von 3,8 / 4,5 US-Dollar einen Boden aus. Anfang November setzte sich der Wert in Bewegung und konnte vor allem mit dem Ausbruch über die Zone 6,0 / 6,2 US-Dollar einen ersten wichtigen Achtungserfolg landen. Das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie ist ebenfalls positiv hervorzuheben.

Doch Ausruhen sollte sich die Aktie nicht. Um das Thema Comeback / Trendwende entscheidend voranzubringen, muss es über das markante Hoch aus dem Juni dieses Jahres bei 8,4 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben idealerweis auf den Bereich von 5,0 US-Dollar begrenzt.