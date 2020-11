SAP ist eines der wenigen deutschen Unternehmen von unbestrittenem Weltruf. Entsprechend positiv entwickelt sich auch der Aktienkurs. Bis, ja bis Ende Oktober vom Vorstand ein fast schon verheerender Blick in die Zukunft veröffentlicht wurde. Der Aktienkurs stürzte beinahe ins Bodenlose. Seitdem kämpft sich die Aktie langsam, aber stetig wieder nach oben. Jetzt könnte hauchzart der endgültige Befreiungsschlag gelungen sein…

An nur einem einzigen Tag verlor die SAP-Aktie am 26. Oktober fast 22 Prozent an Wert. Die komplette Sommererholung nach dem Corona-Einbruch wurde aufgezehrt. SAP fiel von 125 Euro auf 97,50 Euro. Bis Anfang November setzte sich diese Talfahrt bis auf rund 90 Euro fort. Dort gelang jedoch die Wende und am Freitag schloss die Aktie erstmals seit fast zwei Wochen wieder über der 100-Euro-Marke.

Fazit: Gelingt SAP nun der endgültige Befreiungsschlag oder sehen wir hier nur die Ruhe vor Sturm bzw. dem nächsten Absturz? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe und die Chancen und Risiken für Anleger in einem großen Sonderreport herausgearbeitet. Hier finden Sie die Ergebnisse.