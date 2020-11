Pünktlich zum Wochenausklang gelang es der Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA, ein wichtiges Signal zu generieren.

Pünktlich zum Wochenausklang gelang es der Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA, ein wichtiges Signal zu generieren.

Schauen wir uns die aktuelle Konstellation auf Euro-Basis an.

Die Aktie bildete im Juli und September im Bereich von 2,19 Euro eine imposante Doppeltopformation aus. Lange Zeit tat sich der Wert schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren, um diese Widerstandszone in Gefahr zu bringen.

Ende Oktober kam es noch einmal zum Test der wichtigen Unterstützung bei 1,50 Euro. Dieser verlief erfolgreich. Nel ASA drehte wieder nach oben ab. Letztendlich legte die Aktie mit dem Test der 1,50 Euro den Grundstein für die aktuelle Hausse. Auf dem Weg nach oben knackte der Wert wichtige Widerstände, was wiederum dazu führte, dass die Bewegung immer wieder befeuert wurde.

Das erneute Erreichen der 2,19 Euro markierte ein wichtiges Etappenziel. Die Aktie tat sich zunächst noch schwer damit, über die Hürde zu springen, schaffte es zum Wochenschluss aber doch. Nel ASA ging mit knapp 2,27 Euro ins Wochenende. Die aktuelle Konstellation ist noch etwas fragil. Insofern muss es in den nächsten Handelstagen darum gehen, diesen Ausbruch zu manifestieren. Anders ausgedrückt – jeder Tag oberhalb von 2,19 Euro ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Sollte es dennoch zum erneuten Rücksetzer unter die 2,19 Euro kommen, würden die 2,0 Euro ins Blickfeld rücken. Und darunter sollte es in der aktuellen Konstellation nicht gehen, um nicht doch noch auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten.