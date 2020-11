Anziehende Ölpreise und haussierende Aktien von Ölproduzenten kennzeichnen aktuell die Lage im Ölsektor.

Anziehende Ölpreise und haussierende Aktien von Ölproduzenten kennzeichnen aktuell die Lage im Ölsektor. Der Sektor scheint aus seinem Tiefschlaf, den er während der vergangenen Monate gehalten hatte, aufgewacht zu sein.

Die Hoffnung auf Impfstoffe hat auch den Ölsektor „inspiriert“. Die Aussicht auf eine Normalisierung der Lage und damit auf eine wieder anziehende Ölnachfrage treibt die Ölpreise gegenwärtig an. Wie sich die Lage in den kommenden Monaten letztendlich entwickeln wird, bleibt jedoch erst einmal abzuwarten.

Unterstützung bekam Brent C.O. auch von robusten Konjunkturdaten. Fragezeichen gibt es (noch) jedoch noch in Bezug auf das anstehende OPEC-Treffen am 30.11. und das Treffen des OPEC+ Formats einen Tag später. Die Ölstaaten beraten über ihre Förderpolitik im nächsten Jahr. Wie und wie geschlossen die Staaten letztendlich agieren werden, bleibt noch abzuwarten.

Handfeste Zahlen gab es hingegen von der EIA (Energy Information Administration), die die Situation in den USA verdeutlichen. Der aktuelle Bericht für die Woche zum 20.11. fiel durchwachsen aus. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 20.11. mit 488,7 Mio. Barrel an. Das ist ein leichter Rückgang in Höhe von 0,8 Mio. Barrel gegenüber der Vorwoche. Marktakteure hatten im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 488,7 Mio. Barrel liegt noch immer 4 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Die EIA gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 20.11. mit 11,0 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche (10,9 Mio. bpd) leicht höher an.

In Bezug auf die charttechnischen Aspekte hieß es zuletzt an dieser Stelle „[…] Brent C.O. lief in der Folgezeit die Zone 37 / 35 US-Dollar an. Zu einer Ausdehnung der Bewegung unter die 35 US-Dollar kam es nicht. Stattdessen bekam Brent C.O. Boden unter die Füße und drehte innerhalb des Kursbereiches wieder nach oben ab. Aus charttechnischer Sicht verhinderte der Ölpreis damit eine deutliche Verschärfung der Lage. Gleichzeitig erhöhte die Unterstützungszone durch den erfolgreichen Test ihre Relevanz und Tragfähigkeit. Nach dem Test der Zone 37 / 35 US-Dollar drehte Brent C.O. wieder nach oben ab und entwickelte hierbei durchaus beachtliche Bewegungsdynamik. Ein Versuch die zentrale Widerstandszone 44 / 46,5 US-Dollar auszuhebeln, scheiterte jedoch. Um den Kontakt zu diesem Widerstandsbereich nicht zu verlieren, sollte es für Brent C.O. nicht unter die 40 US-Dollar gehen. Kurzum: An der charttechnischen Ausgangslage hat sich somit nichts Gravierendes verändert. Brent C.O. muss über die 46,5 US-Dollar und darf nicht unter die 35 US-Dollar! […]“

Brent C.O. wagt aktuell den Ausbruch über die Marke von 46,5 US-Dollar. Aus unserer Sicht lässt dieser Vorstoß noch etwas Durchschlagskraft und damit Nachhaltigkeit vermissen. Ein schneller Ausbau der Bewegung in Richtung 50,0 US-Dollar und darüber hinaus, wäre nun eminent wichtig, um nicht Gefahr zu laufen, auf der Unterseite wieder in Bedrängnis zu geraten. Hier gilt: Unter die 40,0 US-Dollar sollte es in der aktuellen Konstellation nicht gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.