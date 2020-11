Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns überschrieben wir am 30.10. noch mit „Die Tür bleibt zu!“.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns überschrieben wir am 30.10. noch mit „Die Tür bleibt zu!“. Darin thematisierten wir die damals aktuellen Quartalszahlen und die charttechnische Konstellation, die vom mehrmaligen Scheitern an einem relevanten Widerstandsbereich gekennzeichnet war. Mittlerweile konnte Lundin Mining aber das wichtige Chartsignal generieren…

Rückblick. In unserer Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Ende September knickte die Aktie noch einmal kurz ein, lancierte im Anschluss aber einen Gegenstoß, der sie wieder an die 8,5 CAD heranführte. Doch auch dieses Mal gelang es der Aktie nicht, das entscheidende Kaufsignal zu generieren. Aktuell befindet sie sich (erneut) auf dem Rückzug. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sich dieser Rücksetzer oberhalb von 7,5 CAD abspielen würde. In jedem Fall gilt es, den Rücksetzer auf den Bereich von 7,0 CAD zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.[…]“



Die Aktie konnte den damals noch zu beobachtenden Rücksetzer zügig beenden. Die 7,5 CAD gerieten nicht in Gefahr. Die Aktie drehte knapp unterhalb von 8,0 CAD nach oben ab und entwickelte hierbei eine veritable Bewegungsdynamik.

Dieses Mal gelang es der Aktie, das massive Widerstandscluster um 8,5 CAD aufzubrechen. Bekanntlich sind Ausbruchssituationen eine fragile Angelegenheit und so war es eminent wichtig, dass die Aktie dem Vorstoß gleich Nachdruck verleihen konnte und die Bewegung nach kurzem Zögern auch gleich über die 9,0 CAD ziehen konnte. Diese Zone erlangte ihre Relevanz u.a. aufgrund der Kursentwicklung in 2017 und 2018. Aktuell hat die Aktie den nächsten relevanten Kursbereich von 10,0 CAD erreicht. Hier liegt ein markantes Hoch von Ende 2017.

Kurzum. Sollte es Lundin Mining gelingen, auch die 10,0 CAD signifikant zu überspringen, käme das einem Befreiungsschlag gleich. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 12+ CAD ausdehnen. Mit einsetzenden Gewinnmitnahmen ist allerdings zu rechnen. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 9,0 CAD ab. Sollte es unter die 8,5 CAD gehen, ist Obacht geboten. Unterstützung bekommt die Aktie unter anderem von der Rally bei Kupfer.