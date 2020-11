Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hat vier MainFirst-Fonds mit dem FNG-Siegel bedacht.

Mitunter sind die Klimademonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung, die ihre Kritik beim Pariser Klimaabkommen ansetzen, das prägnanteste Symptom für die wachsenden Ansprüche an verantwortungsvolles ökologisches, soziales und ökonomisches Handeln und Verhalten. Dieser Trend wird flankiert von regulatorischen Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene, die sich ebenfalls auf das Geschäft mit nachhaltigen Produkten auswirken könnten. Thomas Merx betont: „Nachhaltigkeit trifft nicht nur den Zeitgeist, sondern sie bringt auch eine ansehnliche Rendite, wie zahlreiche Studien eindrucksvoll belegen. Das dürfte die Nachfrage nach zertifiziert-nachhaltigen Produkten in Zukunft noch weiter anfachen. Wir sehen schon jetzt, dass auch private Investoren entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien sehr gezielt und häufiger nachfragen. Die Fähigkeit, hierfür passgenaue Fondslösungen anzubieten, stellt aus unserer Sicht einen wesentlichen Erfolgsfaktor der Zukunft dar.”

Wir fühlen uns dem Grundgedanken nachhaltigen Investierens und der Einbeziehung von ESG-Kriterien in den jeweiligen Investitionsprozess schon lange verbunden. Wir haben bewusst unser Nachhaltigkeitsverständnis im Laufe der Jahre immer weiter vertieft und es ist unser Bestreben, diese Strategie weiter zu verfolgen. Dazu äußert sich Alexander Lippert, Portfoliomanager im Team für deutsche und europäische Aktien, folgendermaßen: „Mit der Integration von ESG-Nachhaltigkeitskriterien im Anlageentscheidungsprozess betreten wir bei MainFirst kein Neuland. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist fest in unserer DNA verankert. Das haben wir bereits vor einigen Jahren mit der Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) deutlich gemacht. Gleichwohl ist es für uns als Multi-Boutique-Haus entscheidend, keine Gleichmacherei in der praktischen Umsetzung unserer ESG-Strategie zu betreiben. Deswegen können die einzelnen Teams unterschiedliche Nachhaltigkeitsansätze verfolgen. Hier zeigt sich der Charakter der MainFirst.“

In der Tat ist der letztgenannte Aspekt von entscheidender Relevanz. Denn so unterschiedlich die jeweilige Investmentphilosophie der einzelnen Fonds respektive der Fondsteams ist, so mannigfaltig ist auch die Implementation der ESG-Strategie.

Im aktiven Dialog mit Unternehmensvertretern und Vorständen in Form persönlicher Gespräche oder beispielsweise durch das Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen kann auf Führungsstruktur und Nachhaltigkeit von Unternehmen Einfluss genommen werden. Das ist dann der gewünschte Impact.