DGAP-Ad-hoc: Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

Wacker Chemie AG: WACKER befindet sich in fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen mit GlobalWafers über den Verkauf seiner Beteiligung an Siltronic



29.11.2020 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 29. November 2020, 18.30 Uhr MEZ - Die Wacker Chemie AG ("Wacker") befindet sich in fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen mit GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers") über die Veräußerung ihrer gesamten Beteiligung an der Siltronic AG ("Siltronic") in Höhe von rund 30,8 Prozent des Grundkapitals der Siltronic. Der Verkauf würde im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots von GlobalWafers an die Aktionäre der Siltronic zu einem Angebotspreis von 125 EUR je Siltronic-Aktie erfolgen. Diesen Angebotspreis erachtet der Vorstand des Münchner Chemiekonzerns als attraktiv und angemessen. Eine verbindliche Vereinbarung (Irrevocable Undertaking) zwischen den beiden Unternehmen, nach der WACKER seine rund 9,24 Millionen Siltronic-Aktien zu diesem Angebotspreis im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots einliefern wird, ist weitgehend finalisiert, aber steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des WACKER-Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG wird hierüber voraussichtlich in der zweiten Dezember-Woche 2020 Beschluss fassen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Emittent und Kontakt: Wacker Chemie AG

Hanns-Seidel-Platz 4

D-81737 München

Investor Relations

Jörg Hoffmann

Tel. +49 89 6279 1633

Fax. +49 89 6279 2933

investor.relations@wacker.com

www.wacker.com Zusatzinformationen: ISIN: DE000WCH8881

WKN: WCH888

Deutsche Boerse: WCH

Ticker Bloomberg CHM/WCH:GR

Ticker Reuters CHE/WCHG.DE

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),

Frankfurter Wertpapierbörse



