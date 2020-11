Value Die Reichmacherformel Gastautor: Markus Richert | 29.11.2020, 21:35 | 83 | 0 | 0 29.11.2020, 21:35 | Spätestens seitdem der Covid-19 Virus die Welt in Atem hält ist exponentielles Wachstum den meisten Menschen ein Begriff. Im Gegensatz zu einem linearen Wachstum steigt die Kurve im Zeitverlauf immer stärker an. Der groß Spätestens seitdem der Covid-19 Virus die Welt in Atem hält ist exponentielles Wachstum den meisten Menschen ein Begriff. Im Gegensatz zu einem linearen Wachstum steigt die Kurve im Zeitverlauf immer stärker an. Der groß Zinseszins bedeutet, dass nicht nur das Anfangskapital Rendite bringt, sondern auch die einmal erzielten Wertzuwächse. Das potenziert das Kapital und führt zu exponentiellem Wachstum. Der Zinseszins beschreibt die Zinsen, die der Investor auf seine Zinsen erhält. Er ist der beste Freund, wenn es darum geht, das Vermögen zu vermehren. Jeder Euro an Zinsen, den Sie sich nicht auszahlen lassen, sondern wieder anlegen, führt dazu, dass Ihr Kapital schneller wächst. Denn dann wird im nächsten Jahr nicht nur Ihr Anfangskapital verzinst, sondern zusätzlich die wiederangelegten Zinsen. Dabei spielt die Zeit eine entscheidende Rolle. Buffets Vermögen wächst exponentiell Denn auch das Vermögen von Warren Buffet wuchs exponentiell. Der Berkshire Hathaway-Gründer startete seine Investment-Karriere schon im zarten Alter von elf Jahren mit dem Kauf von drei Aktien und hatte schon mit 15 Jahren ein Nettovermögen von 6.000 US-Dollar erwirtschaftet. In seinen 30ern kam Buffett dann zu seiner ersten Million und mit 56 Jahren schaffte er die eine Milliarde Dollar Hürde. Heute liegt sein Vermögen bei ca. 86 Milliarden US-Dollar. Damit zählt er zu den reichsten Menschen der Welt. Er gilt als der erfolgreichste Investor des 20sten Jahrhunderts. Buffet ist ein Value-Investor. Seine Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt. Über seine Investmentfirma Berkshire Hathaway investiert er in funktionierende Geschäftsmodelle mit hohen laufenden und regelmäßigen Erträgen. Eine Strategie die sich auszahlt. Auf das gesamte Jahr gesehen, wächst das Vermögen von Warren Buffett um knapp 13,5 Milliarden US-Dollar. Rechnet man dies herunter, verdient Buffett jeden Tag etwa 36,99 Millionen US-Dollar, was einem Plus von rund 428 US-Dollar pro Sekunde entspricht. Dabei lebt er nach wie vor sehr bescheiden. Er wohnt immer noch in dem gleichen Haus in Omaha, das er im Jahr 1957 für 31.500 US-Dollar gekauft hat. Die Börse ist langfristig erstaunlich stabil Als Value-Investor hat Warren Buffet vermutlich verstanden, das die Börse bei allen Unwägbarkeiten über längere Zeiträume ein erstaunlich stabiles Muster aufweist. Auf Sicht von Jahrzehnten können Investoren mit Wertsteigerungen innerhalb einer gewissen Bandbreite rechnen. Die Aktienmärkte aller großen Volkswirtschaften erzielten in den letzten 100 Jahren kontinuierlich eine Rendite zwischen sieben und zwölf Prozent pro Jahr und vor Inflation. Das Zusammenspiel von Rendite und Zeit ist entscheidend für den langfristigen Vermögensaufbau. Daraus hat sich eine einfache Faustformel abgeleitet. Die 72er-Regel zeigt dem Investor, wie lange er braucht bis sich sein Vermögen verdoppelt hat. Viele sprechen in diesem Zusammenhang auch gerne von der Reichmacherformel. Dabei ist es einfache Finanzmathematik, die auf den Zinseszinseffekt beruht. Teilt man nämlich die erwartete Rendite durch die Zahl 72 ist das Ergebnis die Anzahl der Jahre bis sich das Kapital verdoppelt hat. Das Ergebnis stimmt zwar nicht für alle denkbaren Renditen, aber für sämtliche üblichen Renditen. Die Formel liefert bis etwa 16 Prozent eine gute Annäherungslösung, wird dann aber zunehmend ungenauer. Seite 2 ► Seite 1 von 2 Berkshire Hathaway Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Anzeige Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. Anzeige

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer