Mit der Gründung der Digital Cooperation Organization vereinigen sich fünf Nationen, um eine digitale Zukunft für alle zu verwirklichen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Hochrangige Regierungsvertreter aus

mehreren Nationen waren am Donnerstag anwesend bei der Gründung der Digital

Cooperation Organization (DCO) - einer globalen Organisation mit dem Ziel, die

Zusammenarbeit in allen innovationsgetriebenen Bereichen zu stärken und das

Wachstum der digitalen Wirtschaft zu beschleunigen. S. E. Houlin Zhao, ITU

Generalsekretär, und S. E. Borge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums,

waren ebenfalls geladen.



Die DCO wurde von Bahrain, Jordanien, Kuwait, Pakistan und Saudi-Arabien

gegründet. Sie hat zum Ziel, eine digitale Zukunft für alle zu verwirklichen,

will Frauen, Jugendliche und Unternehmer fördern, die digitale Wirtschaft

entwickeln und Innovationen ankurbeln.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir arbeiten gemeinsam daran, eine digitale Zusammenarbeit zu verwirklichen.Wir sehen diese als eine einmalige Chance, um unsere Jugend, unsere Frauen undunsere Unternehmer zu fördern, und haben das Ziel, unsere kombinierte digitaleWirtschaft in den nächsten 3-5 Jahren auf eine Billion Dollar zu steigern",äußerte sich S. E. Abdullah Amer Al-Swaha, Saudi-Arabiens Minister fürKommunikation und Informationstechnologie. "Unser zukünftiger Wohlstand wird vonder digitalen Wirtschaft abhängen. Aber die Digitalisierung kann ihr vollesPotenzial nur dann entfalten, wenn wir in der Lage sind, die Regierungen dazu zubringen, mit Unternehmen und Unternehmern zusammenzuarbeiten, damit sieüberleben und gedeihen können, sich in den bestehenden Märkten stärker ausdehnenund Türen zu neuen Märkten öffnen können."Die Gründung der DCO folgt nach Ende des G20-Vorsitzes von Saudi-Arabien. DieDynamik des Königreichs soll aufrechterhalten und das Wachstum der digitalenWirtschaft in der Region und weltweit beschleunigt werden, angesichts derTatsache, dass Nationen in allen Teilen der Welt verstärkt auf Fernlernen,Telemedizin und kontaktlose Wirtschaftssysteme setzen, deren soziale undwirtschaftlichen Auswirkungen auch nach der Coronakrise weiter bestehen bleibenund gedeihen werden."Dies ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass unsere digitalenVolkswirtschaften innovativ und zukunftssicher sind", so S. E. Ahmad Hanandeh,jordanischer Minister für digitale Wirtschaft und Unternehmertum. "Um einennachhaltigen Wandel zu schaffen, können wir nicht in Silos arbeiten; wir müssenauf weltweite Zusammenarbeit setzen. Wir bringen unsere digitale Entwicklunggemeinsam voran und wir können voneinander lernen und uns gegenseitigunterstützen. Das öffnet Türen für unsere jungen Leute und für