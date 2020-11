Seite 2 ► Seite 1 von 2

Josip Heit, définit la technologie de la chaîne de blocs comme suit : "Unechaîne de blocs permet de transmettre des informations de manière infalsifiableen utilisant une base de données décentralisée partagée par de nombreuxparticipants, de sorte que les copies sont impossibles. La base de données estappelée registre distribué ou grand livre.Il est stocké sur de nombreux ordinateurs dans un réseau peer-to-peer, chaquenouveau noeud prenant en charge une copie complète de la chaîne de blocslorsqu'il se joint, et a désormais pour tâche de vérifier et de documenter lestransactions".Software-Experten der GSB Gold Standard Banking Corporation AG haben hochspezialisierte Blockchain-Produkte, wie den Utility G999 Blockchain-Coinentwickelt. Der G999 eignet sich besonders für E-Mail- oder Voice-Text-Messagesüber Blockchain! Insbesondere die sogenannte "iPhone-Generation" sieht denZahlungsverkehr generell und die Kommunikation an sich ausschließlich digital.Sophia Thomalla, par exemple, l'une des présentatrices et actrices les plusconnues dans le monde germanophone, s'intéresse depuis longtemps aux monnaiescryptées, en particulier à la technologie des chaînes de blocs, à lacryptographie et surtout aux télécommunications, ainsi qu'aux technologies quiles sous-tendent. Il y a quelques semaines, Thomalla a surpris de nombreusesparties intéressées en tant qu'hôte de l'un des premiers webinaires (conférenceInternet) du GSB, pour présenter le BPOS - la preuve de l'enjeu Bitcoin avec sonengagement en faveur de la technologie des chaînes de blocs. Dans ce contexte,elle estime que l'avenir ne pourra pas éviter une monnaie numérique, d'autantplus que Sophia Thomalla a récemment poursuivi une entreprise berlinoise appelée"miota" ou "iota-Coin", récompensée en 2020 parmi les cinq meilleurs projets dechaînes de blocs, ce qui l'a conduite à la Hamburg Blockchain Powerhaus GSB, quia développé une technologie de chaînes de blocs particulièrement respectueuse duclimat et adaptée aux télécommunications. Tout récemment, Josip Heit a déclaréaux journalistes : "Profitez du grand avenir de l'ère numérique", le G999 estbasé sur l'idée que la technologie de la chaîne de blocs doit assurer le respectdes réglementations environnementales, en particulier la promotion des économiesd'énergie. Dans le même temps, il répond au besoin actuel de gérer les donnéespersonnelles dans un espace totalement sécurisé et sans risque, à l'écart duréseau web classique grâce à un centre de données décentralisé.Heit est convaincu que l'avenir de la cryptographie réside dans un environnementsûr, conforme et réglementé, et a récemment publié le "G999" - un système uniquede monnaie électronique, un lecteur de carte et une application - qui permet despaiements rapides, des micro-redevances et une variété d'autres options pour lestélécommunications et les messagers en un seul, inspiré du modèle déflationnistede l'économie à jetons. Il s'agit notamment d'un réseau de communication cryptéen chaîne, qui garantit aux clients une confidentialité absolue.Ces nouveaux produits, développés par GSB Gold Standard Banking Corporation AG,vont conquérir à l'avenir le secteur de la technologie des chaînes de blocs,Heit est sûr, qui préconise une réglementation dans de nombreux domaines de cestechnologies.