Josip Heit definiert die Blockchain Technologie mit den Worten: "Eine Blockchainermöglicht es, Informationen mithilfe einer dezentralen, von vielen Teilnehmerngemeinsam genutzten Datenbank, fälschungssicher zu übermitteln, sodass Kopienausgeschlossen sind. Die Datenbank wird als verteiltes Register oder Hauptbuch(Distributed Ledger) bezeichnet. Sie ist auf vielen Rechnern in einemPeer-to-Peer-Netzwerk abgelegt, wobei jeder neue Knoten mit seinem Beitritt einevollständige Kopie der Blockchain übernimmt und ab sofort die Aufgabe hat,Transaktionen zu überprüfen und zu dokumentieren."Software-Experten der GSB Gold Standard Banking Corporation AG habenhochspezialisierte Blockchain-Produkte wie den Utility G999 Blockchain-Coinentwickelt. Der G999 eignet sich besonders für E-Mail- oder Voice-Text-Messagesüber Blockchain! Insbesondere die sogenannte "iPhone-Generation" sieht denZahlungsverkehr generell - und die Kommunikation an sich - ausschließlichdigital.Sophia Thomalla zum Beispiel, eine der bekanntesten Moderatorinnen undSchauspielerinnen im deutschsprachigen Raum, ist seit langem hoch interessiertan Kryptowährungen, vor allem an Blockchain-Technologie, Kryptografie undinsbesondere Telekommunikation, sowie den Technologien dahinter. Vor wenigenWochen überraschte Thomalla viele Interessierte als Host eines der erstenWebinare (Internetkonferenz) der GSB, zur Vorstellung des BPOS - des BitcoinProof of Stake mit ihrem Bekenntnis zur Blockchain Technologie. Sie ist indiesem Zusammenhang der Meinung, dass die Zukunft eine digitale Währung seinwird. Insbesondere, da Sophia Thomalla jüngst ein Unternehmen mit dem Namen"miota" - auch bekannt als "iota-Coin" - aus Berlin, ausgezeichnet im Jahr 2020unter den fünf besten Blockchain-Projekten verfolgte, was sie zum HamburgerBlockchain Powerhaus GSB führte, welches Blockchain-Technologie entwickelt hat,die vor allem klimafreundlich und geeignet für Telekommunikation ist. Erstkürzlich sagte Josip Heit vor Journalisten: "Genießen Sie die große Zukunft desdigitalen Zeitalters". Der G999 gründet auf der Idee, dass dieBlockchain-Technologie die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen, insbesonderedie Förderung der Energieeinsparung gewährleisten muss. Gleichzeitig entsprichtsie der aktuellen Notwendigkeit, persönliche Daten in einem völlig sicheren undrisikolosen Raum zu verwalten, abseits des Mainstream-Web-Netzwerks durch eindezentrales Datenzentrum.Heit glaubt, dass die Zukunft der Kryptotechnik in einer sicheren, konformen undregulierten Umgebung liegt und veröffentliche jüngst den "G999" - eineinzigartiges elektronisches Geldsystem, Kartenlesegerät und App - welches fürTelekommunikation und Messenger in einem, inspiriert vom deflationärenToken-Wirtschaftsmodell, schnelle Zahlungen, Mikrogebühren und eine Vielzahlweiterer Optionen ermöglicht. Hierzu zählt auch ein auf Blockchain-Basisverschlüsseltes Kommunikationsnetzwerk, was den Kunden eine absolutePrivatsphäre garantiert.Diese Neuheiten, entwickelt von der GSB Gold Standard Banking Corporation AG,werden in Zukunft den Blockchain-Technologie-Sektor erobern, ist sich Heitsicher, der in vielen Bereichen dieser Technologien, für eine Regulierungeintritt.