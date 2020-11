GSB G999 Utilità come rivoluzione per la comunicazione (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Josip Heit, definisce la tecnologia della catena a blocchi come segue: "Unacatena a blocchi permette di trasmettere informazioni a prova di falsificazioneutilizzando un database decentralizzato condiviso da molti partecipanti, in modoche le copie siano impossibili. Il database è chiamato registro distribuito olibro mastro generale. Viene memorizzato su molti computer in una retepeer-to-peer, con ogni nuovo nodo che si appropria di una copia completa dellacatena di blocchi quando si unisce, e d'ora in poi ha il compito di controllaree documentare le transazioni".Gli esperti di software della GSB Gold Standard Banking Corporation AG hannosviluppato prodotti altamente specializzati per la catena a blocchi comel'Utility G999 Block Chain Coin. Il G999 è particolarmente adatto per e-mail omessaggi di testo vocali tramite catena a blocchi! In particolare, la cosiddetta"generazione iPhone" vede il traffico dei pagamenti in generale e lacomunicazione stessa come esclusivamente digitale.Sophia Thomalla, ad esempio, una delle presentatrici e attrici più conosciutenel mondo di lingua tedesca, è da tempo molto interessata alle valutecrittografiche, in particolare alla tecnologia delle catene di blocco, allacrittografia e soprattutto alle telecomunicazioni, nonché alle tecnologie che lestanno dietro. Qualche settimana fa Thomalla ha sorpreso molti interessati comeospite di uno dei primi webinar (conferenza su internet) del GSB, per presentareil BPOS - il Bitcoin Proof of Stake con il suo impegno per la tecnologiaBlockchain. In questo contesto, ritiene che il futuro non potrà evitare unamoneta digitale, tanto più che Sophia Thomalla ha recentemente perseguito unasocietà chiamata "miota" o conosciuta come "iota-Coin" di Berlino, premiata nel2020 tra i cinque migliori progetti di blockchain, che l'ha portata allablockchain GSB di Amburgo, che ha sviluppato la tecnologia blockchain,particolarmente rispettosa del clima e adatta alle telecomunicazioni. Solorecentemente, Josip Heit ha detto ai giornalisti: "Godetevi il grande futurodell'era digitale", il G999 si basa sull'idea che la tecnologia a catena diblocco deve garantire il rispetto delle normative ambientali, in particolare lapromozione del risparmio energetico. Allo stesso tempo, soddisfa l'attualeesigenza di gestire i dati personali in uno spazio completamente sicuro e privodi rischi, lontano dalla rete web tradizionale attraverso un centro datidecentralizzato.Egli ritiene che il futuro della crittografia sia in un ambiente sicuro,conforme e regolamentato, e ha recentemente rilasciato il "G999" - un sistema dimoneta elettronica, un lettore di carte e un'applicazione unica nel suo genere -che consente pagamenti veloci, micro-pagamenti e una varietà di altre opzioniper le telecomunicazioni e i messaggeri in uno, ispirato al modello di economiaa gettoni deflazionaria. Questo include anche una rete di comunicazione criptataa catena di blocco, che garantisce ai clienti una privacy assoluta.Questi nuovi prodotti, sviluppati da GSB Gold Standard Banking Corporation AG,conquisteranno in futuro il settore delle tecnologie a catena di blocco, ne ècerto Heit, che sostiene la regolamentazione in molti settori di questetecnologie.