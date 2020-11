Osnabrück (ots) - 300 Millionen Euro vom Bund für neue Ställe: Fristen laut

Antragsfrist bis März 2021 - Grüne: Otte-Kinast muss auf Verlängerung bei

Osnabrück. Das 300 Millionen Euro schwere Förderprogramm der Bundesregierung zum

Umbau von Sauenställen könnte für viele Landwirte ins Leere laufen. Eine Antwort

des niedersächsischen Agrarministeriums auf Anfrage der Grünen zeigt, dass

sowohl Antragsfristen als auch die Gesamtsumme zu knapp bemessen sind, berichtet

die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach teilt das Ministerium aus Hannover mit:

"Es ist der Landesregierung bewusst, dass die für Planung, Bauvorhaben,

Bauantragstellung und -genehmigung, Durchführung und Abrechnung der geplanten

Stallumbauten erforderlichen Schritte in dem derzeit im Bundesprogramm

Stallumbau genannten Zeitraum [...] nicht getätigt werden können."





Die Frist zur Teilnahme läuft bis Mitte März 2021, der Umbau im Stall muss bisEnde 2021 abgeschlossen sein, damit die Maßnahme gefördert werden kann. Der Bundunterstützt mit 40 Prozent der Gesamtkosten oder maximal 500.000 Euro aus einem300 Millionen Euro umfassenden Topf. Diese Summe, so schätzt das Ministerium ausHannover in der Antwort, könnte aber "allein für Niedersachsen" fällig werden,wenn alle Sauenhalter des Landes Anträge stellten.Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion,kritisierte: "Man gewinnt den Eindruck, dass das Umbauprogramm extra sogestrickt wurde, dass ein Abrufen der Fördermittel kaum möglich ist. Dadurchwerden viele Höfe in den Ruin getrieben." Die Abgeordnete mutmaßte in der "NOZ",dass das Bundesagrarministerium schlichtweg verhindern wollte, dass zu vieleAnträge eingehen und deswegen das Zeitfenster so knapp bemessen hat. Staudteforderte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast auf, beiBundesministerin Julia Klöckner für eine Fristverlängerung zu werben.Hintergrund des Förderprogramms ist eine Reform der Haltungsverordnung in diesemJahr. In deren Folge muss ein Großteil der Sauenställe in Deutschland umgebautwerden. Die Muttertiere sollen generell weniger in ihrer Bewegungsfreiheiteingeschränkt werden, als es bislang der Fall ist.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/4777224OTS: Neue Osnabrücker Zeitung