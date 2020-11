---------------------------------------------------------------------------

Adler Group S.A.: Widerstandsfähiges Geschäftsmodell stützt anhaltendes Wachstum



- Transaktionen zur Erlangung der Beherrschung über ADLER und Consus erfolgreich abgeschlossen, resultierend in einem Vermögenswert von 14,6 Milliarden EUR



- ADLER-Konsolidierung bringt deutliche Verbesserung der Betriebs- und Finanzleistung



- Starke Entwicklung des Mietportfolios mit flächenbereinigtem Wachstum (ohne Berlin) von +2,0 % und einer anhaltend niedrigen Leerstandsquote an den Top-13-Standorten von 2,5 %



- EPRA-NAV von 4,7 Milliarden EUR was einem EPRA-NAV je Aktie von 45,27 EUR entspricht



- Synergieeffekte greifen schneller als geplant und dürften im Geschäftsjahr 2020 zum Erreichen des oberen Endes der Guidance von 63-72 Millionen EUR führen



- Management bestätigt Prognose für 2020 mit Nettomieterträgen von 280-300 Millionen EUR und FFO 1 von 105-125 Millionen EUR



Berlin, 30. November 2020 - Ende Juni erlangte die Adler Group S.A. ("Adler Group") durch Ausübung ihrer Kaufoption die Beherrschung über die Consus Real Estate AG ("Consus"). Wir freuen uns, im dritten Quartal erstmalig unseren vollständig konsolidierten Abschluss einschließlich dieser dritten Säule unserer Geschäftsaktivitäten zu veröffentlichen. Als erstklassiger Projektentwickler bringt Consus ein hohes Wertpotenzial ein, das das organische Wachstum der Unternehmensgruppe weiter vorantreiben wird. Die neue Adler Group verfügt über ein breit diversifiziertes Wohnimmobilienportfolio mit 70.741 Mieteinheiten in ganz Deutschland, Anlageimmobilien mit einem beizulegenden Zeitwert von 11,4 Milliarden EUR und eine Projektentwicklungs-Pipeline mit 10.000 Wohnungen, die in den nächsten 10 Jahren erbaut werden sollen.



Die konsolidierte Unternehmensgruppe hat bereits mehrere Meilensteine erreicht. Im Juli 2020 verstärkten eine erfolgreiche Bezugsrechtsemission über 457 Millionen EUR mit einer Zeichnungsrate von 98 % und die Begebung einer Anleihe über 400 Millionen EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem festen Zinssatz von 3,25 % die Kapitalstruktur bei gleichzeitiger Verlängerung des Fälligkeitsprofils. Eine weitere Anleihe über 400 Millionen EUR mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem festen Zinssatz von 2,75 % wurde am 9. November 2020 platziert, wodurch sich die Fälligkeitsstruktur weiter verlängert. Besichertes Fremdkapital in Höhe von 677 Millionen EUR wurde erfolgreich zu einem Zinssatz in Höhe von 2,1 % und einer Fälligkeit von 4,7 Jahren refinanziert, womit die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten des Konzerns aktuell auf 2,98 % gesunken sind.