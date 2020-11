Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

KION GROUP AG legt Bezugspreis von EUR 62,00 pro neue Aktie fest

Frankfurt am Main, 30. November 2020 - Der Vorstand der KION GROUP AG (Frankfurt Prime Standard: KGX; die "Gesellschaft") hat heute im Rahmen der am 18. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen Bezugspreis von EUR 62,00 je neue Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Nachlass auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der KION GROUP AG im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist am 20. November 2020 bis zum Handelsschluss am 27. November 2020 von 10,7%.

Den bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen Bezugsrechte auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten gewährt, die bis einschließlich 3. Dezember 2020 ausgeübt werden können. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Dies bedeutet, dass für je neun bestehende Aktien der Gesellschaft das Recht zum Erwerb einer neuen Aktie zum Bezugspreis besteht. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden wertlos. Es ist beabsichtigt, dass nicht bezogene neue Aktien ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden. Es wird erwartet, dass eine solche Privatplatzierung am 4. Dezember 2020 abgeschlossen würde.