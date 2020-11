---------------------------------------------------------------------------

PharmaSGP veröffentlicht Q3-Mitteilung 2020



- Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2020 um 6,2% auf 48,6 Mio. EUR gesteigert; bereinigte EBIT-Marge auf 31,8% erhöht



- Konsequente Fortführung der Wachstumsstrategie über Ausbau des Produktportfolios und voranschreitende Internationalisierung

- "Health Brands" mit +18,2% und Auslandsmärkte mit +21,4% wesentliche Umsatztreiber in den ersten neun Monaten 2020



- In Q4 teilweise flächendeckende, harte Lockdowns in den Zielmärkten infolge der rasant steigenden Infektionszahlen



- Anpassung der Prognose 2020 infolge von beeinträchtigter Absatzentwicklung und Distribution in Q4



Gräfelfing, 30. November 2020 - Die PharmaSGP Holding SE verzeichnete in einem herausfordernden Umfeld, das auch im dritten Quartal 2020 von der weltweiten Covid-19-Pandemie beeinflusst war, ein Umsatzplus von insgesamt 6,2%. Das um Einmalkosten bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional zum Umsatz und resultierte in einer bereinigten EBIT-Marge von 31,8%. Trotz dieser Erfolge muss die Prognose 2020 aufgrund eines COVID-19-bedingten schwächer erwarteten vierten Quartals angepasst werden.

Den Konzernumsatz im Berichtszeitraum steigerte PharmaSGP auf 48,6 Mio. EUR (9M 2019: 45,7 Mio. EUR). Auch in Deutschland entwickelte sich der Umsatz mit 33,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr leicht positiv (9M 2019: 33,4 Mio. EUR), obwohl sich die Erholung des deutschen OTC-Markts mit vermindertem Momentum fortsetzte und dieser auch im dritten Quartal unter Vorjahr lag. Entsprechend der Wachstumsstrategie der PharmaSGP erhöhte sich der Umsatz in den ausländischen Märkten mit einer Zuwachsrate von 21,4% auf 15,0 Mio. EUR (9M 2019: 12,3 Mio. EUR) und erreichte einen Anteil am Gesamtumsatz von 30,8% (9M 2019: 26,9%). Der deutsche Umsatzanteil betrug 69,2% (9M 2019: 73,1%).