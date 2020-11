S&T gehört zu den Technologiekonzernen und befasst sich mit IT-Infrastruktur für kleine und mittelgroße Unternehmen. Doch der Aktienkurs spiegelte nicht die Zuversicht der Investoren aus den letzten Monaten wider, das Papier fiel zuletzt von den Augusthochs bei 25,72 Euro auf ein Verlaufstief von 15,10 Euro bis Ende Oktober zurück. In diesem Bereich erfolgt ein erster dynamischer Gegenkonter bullischer Marktteilnehmer zurück an den 50-Tage-Durchschnitt. Über dieses Niveau hat sich die Aktie zum Ende der abgelaufenen Woche dynamisch befreien können und steuert nun einen Horizontalwiderstand aus April dieses Jahres zielstrebig an. Sollte auch diese Hürde fallen, wird mittelfristig weiteres Kurspotenzial freigesetzt und kann für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

Reichlich Nachholpotenzial

Die wellentechnische Auswertung der S&T-Aktie verspricht für die nächsten Wochen weitere Zugewinne. Um zumindest an den 200-Tage-Durchschnitt bei 20,76 Euro anknüpfen zu können, müsste jedoch das Niveau von mindestens 20,00 Euro überwunden werden. Darüber würden weitere Gewinne bis in den Widerstandsbereich auch Sommer dieses Jahres bei grob 22,00 Euro und eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation sehr wahrscheinlich. Ein Kursrutsch unter 18,50 Euro würde dagegen für eine zwischengeschaltete Korrektur zurück auf 16,55 Euro sprechen.