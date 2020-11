---------------------------------------------------------------------------

Corestate Capital Holding S.A.: Neuer Ankeraktionär und Veränderungen im Aufsichtsrat



* Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership mit 9,9% neuer Ankerinvestor



* Bisherige Aufsichtsratsmitglieder haben ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt



* Friedrich Munsberg, Prof. Dr. Hermann Wagner und Dr. Friedrich Oelrich als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt



Luxemburg, 30. November 2020 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") hat mit Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership ("Vestigo") einen neuen Ankeraktionär. Vestigo hält seit dem 27. November 2020 einen Anteil von rund 9,9% am Grundkapital der Gesellschaft. Im Zusammenhang mit dem Einstieg von Vestigo sowie von weiteren Investoren haben sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Auf Vorschlag von Vestigo wurden zur Umsetzung einer strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft der ehemalige Dexia-CEO Friedrich Munsberg, Prof. Dr. Hermann Wagner, früher Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften KPMG und EY, sowie das ehemalige DekaBank-Vorstandsmitglied Dr. Friedrich Oelrich jeweils einstimmig zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Friedrich Munsberg übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat. Prof. Dr. Hermann Wagner wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Leiter des Prüfungsausschusses gewählt.



Der neue Aufsichtsrat ist eine sich ergänzende Kombination aus erfahrenen Fachleuten mit tiefem Fachwissen und institutionellem Ansehen im Immobilien- und Finanzsektor.



Friedrich Munsberg ist ein erfahrener und angesehener

Immobilienfinanzierungsexperte. Er verfügt über langjährige Managementerfahrung, unter anderem als Vorstandsvorsitzender der Dexia Kommunalbank Deutschland AG und zuvor als Vorstand der Düsseldorfer Hypothekenbank AG und der Münchener Hypothekenbank eG.

Prof. Dr. Wagner war 25 Jahre Wirtschaftsprüfer in Big 4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und zuletzt Partner und Mitglied im Executive Board von Ernst & Young mit globaler Zuständigkeit für Financial Services. Derzeit ist er unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Aareal Bank AG und Mitglied des Aufsichtsrats der PEH Wertpapier AG Deutschland. Prof. Dr. Wagner lehrt zudem Accounting und Business Management an der Frankfurt School of Finance and Management und ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Financetrainer Research Institute.