Zum Ende der Woche legte der Aktienkurs um mehr als 4 Prozent und knapp 0,10 Euro zu. Damit verzeichnete man mit 2,27 Euro ein neues Allzeit-Hoch. Innerhalb von zwei Wochen ist die Aktie um fast 30 Prozent gestiegen und es scheint kein Ende in Sicht. Diese Woche könnte weiter Gewinne abwerfen!

Ein Grund dafür könnte das geplante Großprojekt in der Nähe von Oslo sein. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Statkraft will Nel ASA bis Ende 2023 eine Elektrolyseur-Großanlage errichten. Mit Statkraft kam es bereits in der Vergangenheit des Öfteren zu Partnerschaften. Dieses norwegische Duo hat es in sich!

Fazit: Durch die aktuellen Aktienkurse zeigt Nel ASA wiederholt, warum sie eines der gefragtesten Unternehmen der Wasserstoff-Branche sind.