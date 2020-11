Foto: finanzbusiness Flatex next startet an der Nulllinie Nachrichtenquelle: Finanz Business 65 | 0 | 0 30.11.2020, 08:53 | Der Frankfurter Onlinebroker Flatex treibt die Preise weiter nach unten: Zum Start seiner neuen Plattform Flatex next macht das Unternehmen den Handel mit Aktien und ETF-Sparplänen gebührenfrei.

