Gold leichter

Bundesregierung will die Neuverschuldung 2021 um 20 auf 180 Mrd Euro erhöhen. Anfang der Woche wurde die Planung für die Neuverschuldung von 96 auf 160 Mrd Euro angehoben.Kommentar: Die Bundesregierung hat die Kontrolle über die Finanzen vollständig verloren.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 47.823 Euro/kg, Vortag 48.776 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wurde zwischenzeitlich leicht überbewertet. Nach der aktuellen Korrektur wird der Goldpreis jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 22,19 $/oz, Vortag 23,18 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 953 $/oz, Vortag 953 $/oz). Palladium kann leicht zulegen (aktueller Preis 2.269 $/oz, Vortag 2.264 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 47,24 $/barrel, Vortag 47,51 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,8 auf 133,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Newmont 1,2 %. Barrick gibt 2,6 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Northern Dynasty 5,5 % und Chesapeake 3,6 % an. Harte fallen 8,3 % und Golden Arrow 7,9 %. Bei den Silberwerten steigen Silver Bull 10,8 % und Santacruz 3,6 %. Silver Bear fallen 7,4 %, Sabina 6,6 % und Alexco 4,4 %.