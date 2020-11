BAADER BANK belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung der Papiere von Wacker Chemie bei einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Markus Mayer hatte den Wert der Siltronic-Beteiligung bislang mit 15 Euro je Wacker-Aktie berücksichtigt. Nach den Übernahmeplänen von Globalwafers errechnet er ihn in einer am Montag vorliegenden Studie nun auf 23 Euro je Aktie. Entsprechend optimistisch bleibt er für die Papiere des Spezialchemiekonzerns und zählt sie weiter zu seinen Favoriten./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 08:16 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.