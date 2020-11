---------------------------------------------------------------------------

STUDIE VON IIRC UND KIRCHHOFF CONSULT:

INVESTOREN SETZEN AUF NICHTFINANZIELLE INFORMATIONEN - UNTERNEHMENSBERICHTE NOCH NICHT WEIT GENUG



In Kooperation mit dem International Integrated Reporting Council (IIRC) hat die Kirchhoff Consult AG untersucht, welchen Wert Investoren und Analysten nichtfinanziellen Informationen beimessen, wie sie diese nutzen und welche Vorteile sie aus einer integrierten Berichterstattung ziehen. Auch die Frage, wie sich eine stärker integrierte Berichterstattung nichtfinanzieller Informationen seitens der Unternehmen in Deutschland fördern lässt, wurde untersucht. Die Studie basiert auf Interviews mit Investoren aus Deutschland, die Erkenntnisse sind jedoch gleichermaßen auch international relevant - für Investoren wie Unternehmen.



Die Studie zeigt ein klares Interesse und Wertschätzung seitens Investoren aller Art für nichtfinanzielle Informationen, die sich letztlich in finanziellen Auswirkungen und Kennzahlen niederschlagen. Das betrifft nichtfinanzielle Informationen in verschiedenen Bereichen, darunter Geschäftsmodelle, Unternehmensführung (Governance), Strategie und Markttrends, aber auch Informationen zu Human- und Sozialkapital.

Auch jenseits von explizit auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Produkten helfen diese Informationen Investoren dabei, die für das Portfolio infrage kommenden Investments herauszufiltern und gehen zudem konkret in die Bewertung der Zielunternehmen ein, indem sie etwa in klassischen DCF-Bewertungsmodellen berücksichtigt werden. Beispielsweise können zukünftig notwendige Investitionen zur Anpassung des Geschäftsmodells an veränderte soziale oder klimatische Rahmenbedingungen die Cashflows kommender Geschäftsjahre verringern, während etwa eine schwache Governance in Form von höheren Diskontierungssätzen wertmindernd in die Berechnung eingeht.