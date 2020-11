Köln (ots) - Die internationale Shopping Community Cashback World hat ihr

erfolgreiches Kundenbindungsprogramm weiter verbessert und dabei vor allem den

Mehrwert für kleine und mittlere Unternehmen ausgebaut.



Weltweit 150.000 Unternehmen aller Branchen vertrauen bereits auf das

Kundenbindungsprogramm der Cashback World, das nun noch effizienter geworden

ist. "Wir machen es vor allem unseren KMU-Partnern leichter, ihren Kundenstock

zu erweitern. Gleichzeitig geben wir ihnen die Möglichkeit, ihren bestehenden

Kunden über die Einkaufsvorteile im eigenen Geschäft hinaus weitere Benefits

z.B. beim Online-Shoppen oder attraktive Konditionen beim Kauf von Gutscheinen

namhafter Filialisten anzubieten. Das hebt uns klar von der Konkurrenz ab",

verrät Florence Hausemann, Geschäftsführerin von myWorld Germany, dem Betreiber

der Cashback World in Deutschland.





Einfach und preiswert: Kundenbindung für KMUTreue Stammkunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen, ist für den Erfolgjedes Unternehmens entscheidend. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stoßendabei jedoch ohne Unterstützung allzu oft an die Grenzen ihrer Möglichkeiten.Herkömmliches Marketing ist für sie meist zu teuer und nicht selten fehlt dasnötige Know-how. "Genau hier setzt unser Einstiegsprodukt an. Mit unserem,Partner Program' kann jeder Kleinunternehmer mit nur geringem zeitlichem undfinanziellem Aufwand Kundenbindung betreiben und so das eigene Business spürbarvorantreiben", erklärt Hausemann.Das optimale Angebot für den EinstiegDas "Partner Program" der Cashback World umfasst ein breites Spektrum anVorteilen und Möglichkeiten. So ist die Listung der teilnehmenden Unternehmeninklusive Logo in allen 50 Ländern der Cashback World ein wichtiger Bestandteil- auf der Website cashbackworld.com genauso wie in der Cashback App, die für iOSund Android kostenlos verfügbar ist. Darüber hinaus werden gelistete Partner derCashback World aktiv und kostenlos beworben. "Das Entscheidende ist, dass auchlokale Unternehmen mit unserer Hilfe von den 15 Millionen Mitgliedern unsererShopping Community gefunden werden können", so Hausemann weiter. "UnsereCashback App beispielsweise zeigt die Partner in der Umgebung an, bei denen sichShopper mit der Cashback Card attraktive Einkaufsvorteile wie Cashback undShopping Points sichern können. Dieses Location-based Service funktioniert inall unseren 50 Ländern."Tools zur Umsatzerfassung und umfangreiche B2B-Shopping-Möglichkeiten ergänzendas Angebot des "Partner Program". Inkludiert ist außerdem ein Modul zumErstellen von speziellen, für die Unternehmer kostenlosen Rabatt-Deals, die neueKunden ins Geschäft locken. Die Cashback World stellt darüber hinaus auchLösungen für Unternehmen bereit, die Kundenbindungsmanagement auf einem nochprofessionelleren Niveau betreiben möchten. Mehr Informationen gibt es aufhttps://partner.cashbackworld.com/at/retail .Über die Cashback WorldDie internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, diebeim Einkaufen vor Ort sowie beim Online-Shopping weltweit Geld sparen möchten,attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stelltdie Cashback World Unternehmen ein effizientes und innovativesKundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieserEinkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 50 Märkten vertreten.15 Millionen Kunden nutzen bei rund 150.000 Partnern weltweit dieEinkaufsvorteile. Mehr auf http://www.cashbackworld.com/ undhttps://partner.cashbackworld.com .Pressekontakt:Fullstop Public RelationsMiriam GüntherMobile: +49 170 5288580E-Mail: mailto:m.guenther@fullstoppr.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143341/4777275OTS: mediaWorld Marketing GmbH