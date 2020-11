Kann die Daimler-Aktie im freundlich bleibenden Marktumfeld ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Bis Mitte Oktober 2020 legte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) nach ihrem Märztief bei 21 Euro eine beachtliche Aufwärtsbewegung auf bis zu 49,70 Euro (19.10.20) hin. Verursacht durch die generelle Schwäche des Marktes gab auch die Daimler-Aktie in der zweiten Oktoberhälfte kräftig nach und verzeichnete am 30.10.20 knapp oberhalb von 43 Euro den tiefsten Kurs im Verlauf dieser Korrekturbewegung. Nach dieser vorübergehenden Kursschwäche legte die Aktie wieder deutlich zu und erreichte am 25.11.20 bei 58,17 Euro den höchsten Stand seit 12 Monaten.

Erfüllen sich die Prognosen der neuesten Analysen, in denen die Daimler-Aktie mit Kurszielen von bis zu 64 Euro (Goldman Sachs) empfohlen wird, dann sollte der Aktienkurs noch durchwegs über weiteres Aufwärtspotenzial verfügen. Kann die Aktie, die im frühen Handel des 30.11.20 bei 56,85 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch bei 58,17 Euro überwinden und danach auf 60 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.