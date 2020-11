Marktbericht und Videoanalyse der Trader Community ratgeberGELD.at

Die Thanksgiving-Woche verläuft bekanntlich eher positiv an den Börsen und so wunderte es auch kaum, dass sowohl der S&P500, als auch die Nasdaq neue Kaufsignale generieren konnten. Die Stimmung an der Wall Street ist weiterhin bullisch und die begonnene Rallye könnte sich bis Ende Januar des kommenden Jahres hinziehen.

Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.

