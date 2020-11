Neue Strategie: SCHOTT stellt Weichen für die Zukunft (FOTO) Mainz (ots) -



- Erschließung neuer Geschäftsfelder

- Besonderer Fokus auf China und USA

- Klimaneutralität bis 2030

- Transformation in Sachen Digitalisierung und Vielfalt vorantreiben

SCHOTT setzt sich in seiner neuen Konzernstrategie ehrgeizige Ziele. Der international aufgestellte Konzern ist Experte für die Entwicklung und Herstellung von Spezialglas - einem Material, mit dem fast jeder Mensch täglich in Berührung kommt und das fast unendliches Anwendungspotential für die unterschiedlichsten Märkte bietet. "Dieses Potential zu heben ist unser klares Ziel", sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Frank Heinricht, bei der Präsentation der neuen SCHOTT-Strategie in Mainz. "Wir konzentrieren uns auf vier Aktionsfelder: Wir wollen in angrenzende Geschäftsfelder vorstoßen und unser Engagement in unseren zwei Fokusmärkten USA und China deutlich ausbauen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf die aktuellen Herausforderungen Klimaschutz, Vielfalt und Digitalisierung und wollen diese aktiv in einen Vorteil für uns verwandeln".