Grunderwerbssteuer aufheben? / Kaufvertrag über Immobilie muss erhebliche Wohnflächendifferenz aufweisen (FOTO)

Berlin (ots) - Ist die Grunderwerbssteuer erst einmal bezahlt, dann kann sie

nicht so ohne weiteres wieder aufgehoben oder geändert werden. Allerdings könnte

die Nichterfüllung von erheblichen Vertragsbedingungen durch den Verkäufer nach

Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS ein wesentliches Argument

zu Gunsten des Steuerzahlers darstellen.



(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen II R 4/18)





Der Fall : Nach einem abgeschlossenen und vollständig durchgeführtenImmobilienkauf machte der Erwerber geltend, dass die tatsächliche Wohnfläche vonden Angaben im Vertrag um mehr als zehn Prozent abweiche. Er begehrte eineRückabwicklung des Vertrages und wollte auch die bezahlte Grunderwerbssteuerzurückerhalten. Die Verfahrensbeteiligten und ein Gutachter kamen zu höchstunterschiedlichen Ergebnissen, wie die Wohnfläche konkret zu berechnen sei undam Schluss musste in letzter Instanz der Bundesfinanzhof eine Entscheidungtreffen.Das Urteil : Die Richterinnen und Richter gaben dem Fiskus recht und legtenfest, dass der Grunderwerbssteuerbescheid nicht aufzuheben sei. Im speziellenFall seien die Flächenangaben im Vertrag nicht auf eine so drastische Art undWeise von der Realität abweichend, dass man die Wohnung als mangelhaftbetrachten müsse. Ein Rücktrittsrecht sei deswegen zu verneinen und ebenso dieRückgängigmachung der Grunderwerbssteuer. Bei einer Minderfläche von mehr alszehn Prozent, so der BFH, hätte man grundsätzlich von einem schweren Mangelsprechen können.